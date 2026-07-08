Ελλάδα Πελοπόννησος

Από τον κορσέ της γιαγιάς μας ως το bralette της κόρης μας. Η ιστορία κάτω από τα εσώρουχα

Τα «εσώ»-ρούχα της Αργολίδας: Ανάμεσα στο ταμπού, τη μόδα και την επιβίωση των μικρών καταστημάτων

Anagnostis
Anagnostis
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Υπάρχει ένα συρτάρι σε κάθε σπίτι που δεν το βλέπει σχεδόν κανείς. Εκεί φυλάσσεται το πιο προσωπικό, το πιο σιωπηλό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας: τα εσώρουχα. Κι όμως, πίσω από κάθε σουτιέν και κάθε βρακάκι που κρέμεται σε μια βιτρίνα του Ναυπλίου κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία – για το πώς αγοράζουμε, για το τι ντρεπόμαστε να πούμε δυνατά, για το ποιος μπαίνει τελικά στο μαγαζί και ποιος μένει απ’ έξω, κοιτάζοντας απλώς τη βιτρίνα.

Διαβάστε περισσότερα για το πιο «καυτό» ίσως ερώτημα, αν δηλαδή ένα φυσικό κατάστημα μπορεί ακόμη να αντέξει απέναντι σε μεγάλες αλυσίδες και online αγορές

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Ελλάδα Πελοπόννησος

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