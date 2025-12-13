Απο τον Κριστιάνο μέχρι έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού: Τα 6 χειρότερα «ποδοσφαιρικά» αγάλματα

Το ποδόσφαιρο λατρεύει τους ήρωές του. Τους αποθεώνει, τους υμνεί και συχνά θέλει να τους κάνει αιώνιους μέσα από αγάλματα. Όμως, η απόσταση ανάμεσα στην καλή πρόθεση και στο τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύεται πολλές φορές… χαώδης. Κάποια γλυπτά αντί να τιμήσουν τους πρωταγωνιστές του αθλήματος, κατάφεραν να γίνουν αντικείμενο χιούμορ, ειρωνείας και ανελέητου trolling στα social media.



Με αφορμή την αποκάλυψη του αγάλματος του Μέσι στην Ινδία, ακολουθούν έξι χαρακτηριστικά παραδείγματα αγαλμάτων που έγραψαν ιστορία, όχι για την αισθητική τους.

6. Λιονέλ Μέσι - Καλκούτα

Στην Ινδία, η αγάπη για τον Λιονέλ Μέσι είναι τεράστια. Τόσο μεγάλη, που οδήγησε στη δημιουργία ενός γιγαντιαίου αγάλματος ύψους 21 μέτρων προς τιμήν του. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο η ιδέα, όσο η εκτέλεση. Το πρόσωπο δεν θυμίζει απόλυτα τον Αργεντινό, ενώ το υπερβολικό μέγεθος κάνει κάθε αστοχία πιο έντονη.

The Leo Messi statue in Kolkata, india. 🇮🇳🔥 pic.twitter.com/0JVA0Pmz7x — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 12, 2025

5. Άλαν Σίρερ - Νιούκαστλ

Ο απόλυτος σκόρερ της Premier League άξιζε κάτι καλύτερο. Το άγαλμά του στη Νιούκαστλ προσπάθησε να αποτυπώσει πόσο... αέρινος ήταν σαν ποδοσφαιριστής, όμως κατέληξε με περίεργες αναλογίες και μια στάση που δεν παραπέμπει ξεκάθαρα στον θρυλικό πανηγυρισμό του. Ένα έργο που μοιάζει περισσότερο με καλλιτεχνικό πείραμα παρά με φόρο τιμής.

4. Μοχάμεντ Σαλάχ - Σαρμ Ελ Σέιχ

Ο Σαλάχ είναι εθνικό σύμβολο για την Αίγυπτο. Το άγαλμα που στήθηκε προς τιμήν του, όμως, προκάλεσε περισσότερα.... γέλια απ’ όσα χειροκροτήματα. Το πρόσωπο και το σώμα δεν αποδίδουν τον ποδοσφαιριστή που όλοι γνωρίζουμε.

3. Μάικλ Εσιέν - Κουμάσι

Στη Γκάνα, ο Εσιέν θεωρείται θρύλος. Το άγαλμά του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού (ούτε ο ίδιος δεν θα θυμάται σε λίγα χρόνια το πέρασμά του από τη χώρα μας) , όμως, θυμίζει περισσότερο φιγούρα βιντεοπαιχνιδιού προ δεκαετίας παρά πραγματικό άνθρωπο. Σκληρά χαρακτηριστικά, άκαμπτη στάση και ένα αποτέλεσμα που δύσκολα πείθει ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.

This statue of Michael Essien in Ghana makes the Cristiano Ronaldo one look like the work of Leonardo da Vinci. pic.twitter.com/X9nWvU4p3F — Coral (@Coral) January 3, 2018

2. Κριστιάνο Ρονάλντο - Μαδέρα

Ίσως το πιο διάσημο «κακό» άγαλμα ποδοσφαίρου. Η προτομή του Κριστιάνο στο αεροδρόμιο της Μαδέρα στην Πορτογαλία έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Το πρόσωπο δεν θύμιζε τον Πορτογάλοκαι η έκφραση ήταν αλλόκοτη. Τόσο έντονη ήταν η αντίδραση, που τελικά αντικαταστάθηκε.

1. Μάικλ Τζάκσον - Φούλαμ

Και όμως, το πιο αλλόκοτο άγαλμα που συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο δεν αφορά ποδοσφαιριστή. Ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε… έξω από το γήπεδο της Φούλαμ, λόγω της προσωπικής σχέσης του με τον τότε ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο παράταιρο, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά απομακρύνθηκε. Παράξενο, άσχετο και αξέχαστο.

Fulham chairman Mohamed Al Fayed unveils a statue in tribute to Michael Jackson prior to the Barclays Premier League match between Fulham and Blackpool at Craven Cottage in London, England (2011) pic.twitter.com/8QvTa5b6mD — Great British Getty Images (@shitbritishpics) August 11, 2023