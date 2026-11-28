Μία σημαντική προσωπική επιτυχία πανηγυρίζει ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web, συγκεντρώνοντας την προτίμηση των φιλάθλων στην ψηφοφορία του θεσμού.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον ξεχώρισε μέσα από τις εμφανίσεις του και κέρδισε την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού κοινού, το οποίο τον επέλεξε ως τον αγαπημένο του παίκτη για τη χρονιά. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές στιγμές της μέχρι τώρα πορείας του, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση που απολαμβάνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το Golden Boy Web αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία των βραβείων Golden Boy, τα οποία διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport». Σε αντίθεση με το κεντρικό βραβείο, που απονέμεται έπειτα από την αξιολόγηση επιτροπής δημοσιογράφων, ο νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας προκύπτει αποκλειστικά από την ψήφο των φιλάθλων.

Η διοργάνωση ανακοίνωσε την επικράτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας τη σχέση που ανέπτυξε με το κοινό μέσα από τις αγωνιστικές του εμφανίσεις.

«Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο νικητής του Golden Boy Web! Ο επιθετικός της Μπράιτον ήταν ο αγαπημένος των φιλάθλων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κερδίζοντας τις καρδιές τους με τις εμφανίσεις του!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βραβείο παραμένει στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2025 νικητής του Golden Boy Web είχε αναδειχθεί ο Χρήστος Μουζακίτης, με τον Κωστούλα να παίρνει φέτος τη σκυτάλη και να διατηρεί τη διάκριση σε ελληνικά χέρια.

Οι νικητές του Golden Boy Web