Από τον Ντα Βίντσι μέχρι τον Ρέμπραντ: Αυτές είναι οι πιο διάσημες ληστείες μουσείων στην ιστορία

Χρειάστηκαν μόλις 7 λεπτά για μια διάρρηξη που θα μείνει στην ιστορία. Για τη ληστεία στο Λούβρο, από όπου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου εξαφανίστηκαν πολύτιμα κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη. Το Μουσείο του Λούβρου συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες κι αυτή η Κυριακή δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Την ώρα που τουρίστες βρίσκονταν μέσα στην Πινακοθήκη Apollo, όπου εκτίθεται μέρος της συλλογής των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος, ομάδα ληστών κατάφερε να ξεφύγει με την ανεκτίμητης αξίας λεία της.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που τολμηροί ληστές στοχεύουν ένα μουσείο. Ακόμη κι αν μιλάμε για ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου.

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία σε κλοπές και απόπειρες ληστειών. Μάλιστα, μια από τις πιο διάσημες ληστείες μουσείων στην ιστορία έλαβε χώρα εκεί το 1911, όταν η θρυλική πλέον «Μόνα Λίζα» εξαφανίστηκε από το πλαίσιό της.

Ποιες είναι όμως ορισμένες από τις πιο διάσημες κλοπές έργων τέχνης στην ιστορία;



«Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μουσείο του Λούβρου, 1911



Η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου (IMAGO / Andia)

Η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο και το πιο δημοφιλές αξιοθέατο στο Λούβρο σήμερα, όπως αναφέρει το Euronews.

Αλλά πριν από την κλοπή του, ο πίνακας δεν ήταν ευρέως γνωστός εκτός του κόσμου της τέχνης. Το 1911, ο Βιντσέντζο Περούτζια, πρώην υπάλληλος, κρύφτηκε μέσα στο μουσείο και έφυγε κρατώντας τον πίνακα κάτω από το παλτό του.

Αφού το Λούβρο ανακοίνωσε την κλοπή, οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο δημοσίευσαν πρωτοσέλιδα για το χαμένο αριστούργημα.

Ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία, αφού ο Περούτζια προσπάθησε να πουλήσει τον πίνακα. Και κάπως έτσι, το πορτραίτο του Ντα Βίντσι κατάφερε να γίνει το πιο γνωστό έργο τέχνης στον κόσμο.



«Ιάκωβος ντε Γκέιν Γ'» του Ρέμπραντ, Πινακοθήκη Ντάλγουιτς, 1966, 1973, 1981 και 1983



Σε μια από τις πιο παράξενες περιπτώσεις κλοπής έργων τέχνης, ο πίνακας «Ιάκωβος ντε Γκέιν Γ'» του Ρέμπραντ έχει γίνει ένας από τους πιο συχνά κλεμμένους πίνακες στη σύγχρονη ιστορία, κερδίζοντας μάλιστα μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, με το παρατσούκλι «takeaway Rembrandt».

Ο πίνακας εκλάπη για πρώτη φορά από την Πινακοθήκη Dulwich στο Λονδίνο το 1966 μαζί με ακόμη δύο έργα, και στη συνέχεια εκλάπη ξανά το 1973, το 1981 και το 1983. Το πορτρέτο ανακτήθηκε μετά από κάθε κλοπή και παραμένει σε έκθεση στο μουσείο έως σήμερα.

Το πιο κλεμμένο έργο τέχνης όλων των εποχών, ωστόσο, είναι το «Πολύπτυχο της Γάνδης», γνωστό και ως «Η Προσκύνηση του Αμνού» ή «Ο Αμνός του Θεού» του Γιαν βαν Άικ. Έχει αναφερθεί ότι κλάπηκε επτά φορές, λεηλατήθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1794, καθώς και από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ληστεία στο Μουσείο Isabella Stewart Gardner, Βοστώνη, 1990



Το άδειο πλαίσιο, που κάποτε φιλοξενούσε την «Καταιγίδα» του Ρέμπραντ (IMAGO / Depositphotos)

Έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη ληστεία έργων τέχνης στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς 35 χρόνια αργότερα, η κλοπή 13 έργων από το Μουσείο Isabella Stewart Gardner της Βοστώνης παραμένει ανεξιχνίαστη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Μαρτίου 1990, δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς της Βοστώνης κατάφεραν να εισβάλουν στο μουσείο λέγοντας ότι απαντούσαν σε μια κλήση.



Προσπέρασαν δύο φύλακες ασφαλείας, τους έδεσαν με ταινία και πέρασαν πάνω από μία ώρα κλέβοντας 13 έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων των Ρέμπραντ, Βερμέερ, Ντεγκά και Μανέ.

«Το κονσέρτο» του Βερμέερ, ένα από τα πιο πολύτιμα κλεμμένα αντικείμενα, άξιζε ίσως και μισό δισεκατομμύριο δολάρια, ανέφεραν οι αρχές.



Μερικά από τα έργα, συμπεριλαμβανομένης της «Καταιγίδας στη Θάλασσα της Γαλιλαίας» του Ρέμπραντ, κόπηκαν από τα πλαίσιά τους. Αυτά τα πλαίσια κρέμονται άδεια στο μουσείο μέχρι σήμερα.

Ληστεία στο Μουσείο Βαν Γκογκ, Άμστερνταμ, 1991 και 2002



Δύο πίνακες αφαιρέθηκαν από κλέφτες που χρησιμοποίησαν σκάλα και βαριοπούλες για να εισβάλουν στο Μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ το 2002.

Οι πίνακες βρέθηκαν από την ιταλική αστυνομία και ανακτήθηκαν από τη μαφία της Νάπολι. Αφού αγνοούνταν για 14 χρόνια, βρέθηκαν και επιστράφηκαν στο μουσείο το 2016.

Στο Μουσείο Βαν Γκογκ είχε γίνει επίσης ληστεία και κάποια χρόνια νωρίτερα, το 1991, όταν εκλάπησαν 20 πίνακες που εκτιμάται ότι άξιζαν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου έργου του «Οι Πατατοφάγοι».

Βρέθηκαν λίγο αργότερα σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, όχι πολύ μακριά.

Κοσμήματα του 18ου αιώνα, Πράσινο Θησαυροφυλάκιο της Δρέσδης, 2019



Το 2019, κλέφτες έσπασαν βιτρίνες στο Green Vault της Δρέσδης, ένα από τα παλαιότερα μουσεία στον κόσμο, και έκλεψαν βασιλικά κοσμήματα γεμάτα με διαμάντια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ληστές διέφυγαν με τρία «ανεκτίμητα» σετ κοσμημάτων του 18ου αιώνα που θα ήταν αδύνατο να πουληθούν στην ελεύθερη αγορά.

Μέρος των κλοπιμαίων ανακτήθηκε αργότερα. Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν και ένας έκτος αθωώθηκε.