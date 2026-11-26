Άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας από το Ελ Σαλβαδόρ, μέσα σε λίγες ημέρες πέρασε από τη χαρά του ενός κέρδους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη σύλληψη από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και πλέον κινδυνεύει με απέλαση από τη χώρα που ζει εδώ και 10 χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNN, ο Αριέλ Βελάσκεζ-Μοράλες, που είχε φωτογραφηθεί χαμογελαστός κρατώντας την επιταγή των κερδών του, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απέλασης.

Over the weekend, the Massachusetts Lottery shared a picture of Ariel Velasquez-Morales smiling gently with an oversized check for $1 million in winnings. But he was arrested by ICE on Tuesday. https://t.co/bYU9tRsoaU pic.twitter.com/pAeNzL9U2h — CNN (@CNN) November 26, 2026

Το Σαββατοκύριακο, η λοταρία της Μασαχουσέτης δημοσίευσε φωτογραφία του νικητή, ο οποίος κρατούσε μια επιταγή αξίας 1 εκατ. δολαρίων, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει συγχαρητήρια σχόλια, με αρκετούς χρήστες να του εύχονται να αξιοποιήσει τα χρήματα για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Ωστόσο, την Τρίτη (24/11), ο Βελάσκεζ-Μοράλες συνελήφθη από πράκτορες της ICE στη Βοστώνη, στην ίδια περιοχή όπου είχε αγοράσει το τυχερό ξυστό αξίας 10 δολαρίων από τοπικό κατάστημα.

Ο ίδιος, υπήκοος του Ελ Σαλβαδόρ, κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι παρέμενε παράνομα στις ΗΠΑ για περισσότερο από μία δεκαετία. «Φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Μάικα Μποκ, αναπληρωτής διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της ICE, στην ανακοίνωση για τη σύλληψή του.

Η σύλληψη μετά το κέρδος του 1 εκατ. δολαρίων

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η δημοσιοποίηση των κερδών του στη λοταρία προσέλκυσε την προσοχή των μεταναστευτικών αρχών και συνέβαλε στον εντοπισμό του.

Η ICE δεν απάντησε σε ερωτήματα του CNN σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη, ούτε έδωσε πληροφορίες για τον χώρο όπου κρατείται ο Βελάσκεζ-Μοράλες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, ο άνδρας εισήλθε στις ΗΠΑ το 2013, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, μέσω της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε στο Τέξας.

Τότε, πράκτορες της Συνοριοφυλακής τού επέδωσαν ειδοποίηση να παρουσιαστεί ενώπιον μεταναστευτικού δικαστή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, έχοντας λάβει κατάλογο με παρόχους δωρεάν νομικής βοήθειας.

«Το 2014, δικαστής μεταναστευτικών υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης διέταξε την απέλαση του Βελάσκεζ-Μοράλες, ωστόσο εκείνος παρέμεινε παράνομα στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση της ICE.

Ο άνδρας θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσής του από τις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν διαθέτει νομική εκπροσώπηση.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE



Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

Το τυχερό ξυστό και τα 650.000 δολάρια

Ο Βελάσκεζ-Μοράλες κέρδισε στο παιχνίδι της λοταρίας «2.000.000 50X Cashword», ένα ξυστό που θυμίζει σταυρόλεξο και στο οποίο οι παίκτες πρέπει να αποκαλύψουν ολοκληρωμένες λέξεις για να κερδίσουν.

Σύμφωνα με τη λοταρία της Μασαχουσέτης, ήταν το πρώτο παιχνίδι που δοκίμασε, καταφέρνοντας να σχηματίσει συνολικά 11 λέξεις και να εξασφαλίσει το μεγάλο έπαθλο.

Ο νικητής επέλεξε να εισπράξει τα κέρδη του σε μετρητά, αντί να λάβει το ποσό σε βάθος χρόνου. Η συγκεκριμένη επιλογή συνεπάγεται εφάπαξ καταβολή 650.000 δολαρίων προ φόρων, σύμφωνα με την ICE.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο τι θα απογίνουν τα χρήματα που κέρδισε, εφόσον τελικά προχωρήσει η διαδικασία απέλασής του.