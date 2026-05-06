Από τσουρέκι πνίγηκε το παιδί στην Αίγινα - Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Από ένα κομμάτι τσουρέκι πνίγηκε το κοριτσάκι 1,5 έτους στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου.



Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε για το συμβάν η 2η ΔΥΠΕ, το παιδί μετέφερε στην αγκαλιά η μητέρα της στο Κέντρο Υγείας της περιοχής χθες το απόγευμα.



Παρά τις άμεσες ενέργειες η κατάσταση επιδεινώθηκε παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στη συνέχεια διακομίσθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χωρίς ωστόσο να καταφέρει το παιδί να κρατηθεί στη ζωή.

Η ανακοίνωση της 2ης ΔΥΠΕ έχει ως εξής:

«Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι). Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα.



Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».



Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.



Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».