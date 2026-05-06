«Από τύχη ζούμε»: Κραυγή αγωνίας για το 14ο Δημ. Αθηνών - Καταρρέει το ιστορικό κτίριο του Πικιώνη

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών προκαλεί η κατάσταση στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Δημήτρης Πικιώνης», με γονείς και εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για ένα κτίριο που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και παραμένει χωρίς ουσιαστική συντήρηση εδώ και χρόνια.



Παρά το γεγονός ότι το σχολείο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη από το 1991, η κατάσταση του κτιρίου επιδεινώνεται συνεχώς. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, φθορές στις υποδομές, υγρασία, πτώσεις σοβάδων και κουφωμάτων, αλλά και προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο, συνθέτουν μια καθημερινότητα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.



Τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτικά. Από τον τραυματισμό μαθήτριας το 2015 λόγω πτώσης σοβά, μέχρι την πτώση παραθύρου μέσα σε αίθουσα εν ώρα μαθήματος τον Μάρτιο του 2026, αλλά και ένα νέο περιστατικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, όταν παράθυρο που είχε επισκευαστεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν αποκολλήθηκε και έπεσε, η αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών αποδίδεται, όπως σημειώνεται, «στην τύχη».



Ο FLASH φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέες φωτογραφίες από την πτώση του παραθύρου εντός αίθουσας διδασκαλίας, οι οποίες αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.



Το παράθυρο που έπεσε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Πτώσεις παραθύρων και «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις

Παράλληλα, καταγράφονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα, όπως πλημμύρες, μούχλα σε αίθουσες, φθαρμένα δάπεδα και επικίνδυνα σημεία στο προαύλιο, ενώ οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται χαρακτηρίζονται από τους γονείς ως αποσπασματικές και ανεπαρκείς.



Όπως επισημαίνουν, μετά από κάθε ατύχημα ακολουθούν «πυροσβεστικές» εργασίες, οι οποίες όμως δεν διασφαλίζουν ουσιαστικά την ασφάλεια. «Έρχονται, κάνουν κάποιες πρόχειρες παρεμβάσεις και φεύγουν, αλλά ούτε αυτές φαίνεται να γίνονται σωστά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Το χρονικό της αδράνειας: Μια μελέτη στο «συρτάρι»

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαρκής συζήτηση γύρω από τη μελέτη αποκατάστασης του σχολείου. Η μελέτη εγκρίθηκε το 2021, ωστόσο –όπως καταγγέλλεται– ουσιαστικά δεν προχώρησε. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλειος-Φοίβος Αξιώτης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «η μελέτη δεν ωρίμασε ποτέ, έχει μπει στο συρτάρι, ξεχάστε την».



Η θέση του Δήμου Αθηναίων και οι νέες δεσμεύσεις

Η κατάσταση φαίνεται να άλλαξε όταν ανέλαβε καθήκοντα ο Αντιδήμαρχος Υποδομών Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ο οποίος εντόπισε εκ νέου τη μελέτη και την επανέφερε στο προσκήνιο, ανοίγοντας παράλληλα μια πρώτη συζήτηση με τη σχολική κοινότητα για ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση υλοποίησης του έργου.



Από την πλευρά του Δήμου, σε δηλώσεις του στο FLASH, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, τονίζει ότι η δημοτική αρχή «κάνει ό,τι μπορεί σε επίπεδο συντηρήσεων» και ότι «βρίσκεται πάντα στο πλάι της σχολικής κοινότητας».



Σε ό,τι αφορά τη μελέτη αποκατάστασης, επισημαίνει ότι επίκειται η ανάθεσή της σε μελετητή. Όπως αναφέρει, η σχετική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις.



Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις και τις διαδικασίες, η καθημερινότητα στο σχολείο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως τονίζουν γονείς, η ιδιότητα του κτιρίου ως «μνημείου» έχει καταλήξει να λειτουργεί ως άλλοθι αδράνειας.



Ενδεικτικές είναι οι συνθήκες μέσα στις αίθουσες, όπου έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου μέσα στον Μάιο, την ώρα που κάνουν μάθημα μικρά παιδιά. «Η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι θα γίνει συνολική αποκατάσταση, άρα δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις τώρα», επισημαίνουν.

Το «άλλοθι» του διατηρητέου και η αγωνία για την επόμενη ημέρα

Το κτίριο, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη συστηματικής συντήρησης. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι γονείς, αυτή δεν γίνεται επαρκώς, με αποτέλεσμα –όπως λένε– να μην έχει αποφευχθεί μόνο «από τύχη» κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Μάλιστα, εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αγωνία τους για την καθημερινή ασφάλεια μέσα στο σχολείο, θέτοντας το ερώτημα αν είναι πραγματικά ασφαλές για τα παιδιά να βρίσκονται στις αίθουσες υπό αυτές τις συνθήκες.



Όπως σημειώνουν, ακόμη και μετά τους πρόσφατους ελέγχους και τις εργασίες που έγιναν μέσα στην περίοδο του Πάσχα –όπου πραγματοποιήθηκαν στερεώσεις κουφωμάτων– κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη να πιστοποιήσει εγγράφως την ασφάλεια του κτιρίου.



Παράλληλα, ζητούν να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς για τα καθημερινά προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.



Χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας και σαφές χρονοδιάγραμμα

Την ίδια στιγμή, το έργο αποκατάστασης του σχολείου, προϋπολογισμού άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, παραμένει στάσιμο εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί και περιλαμβάνεται διαχρονικά στα τεχνικά προγράμματα του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.



Οι γονείς ζητούν άμεσα την πραγματοποίηση πλήρους τεχνικού ελέγχου, την αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων σημείων, την παροχή επίσημης έγγραφης ενημέρωσης για την καταλληλότητα του κτιρίου, καθώς και σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.



Όπως τονίζουν, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διαχείριση ενός ιστορικού κτιρίου, αλλά την προστασία της ανθρώπινης ζωής. «Δεν μπορεί η ασφάλεια των παιδιών να εξαρτάται από την τύχη», σημειώνουν.

Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση δημόσιων σχολικών υποδομών, ακόμη και όταν πρόκειται για κτίρια με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.