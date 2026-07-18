Αποχωρεί και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Υποστήριξα τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ»
«Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.
Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπή του κόμματος, το πρωί του Σαββάτου 18/7, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, δίνοντας συνέχεια στο «μπαράζ» αποχωρήσεων από το κόμμα.
Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα.
«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», τόνισε ο κ. Χατζησωκράτης.
«Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.