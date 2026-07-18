Αποχωρεί και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Υποστήριξα τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπή του κόμματος, το πρωί του Σαββάτου 18/7, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, δίνοντας συνέχεια στο «μπαράζ» αποχωρήσεων από το κόμμα.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα.

«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», τόνισε ο κ. Χατζησωκράτης.

«Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.