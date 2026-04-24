Αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο με άδεια μητρότητας η Καρολάιν Λίβιτ λίγες ημέρες πριν γεννήσει

Προσωρινή παύσης από τα καθήκοντά της θα κάνει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, καθώς όπως ανακοίνωσε αναχωρεί με άδεια μητρότητας αφού σε λίγο καιρό θα γεννήσει το δεύτερο παιδί της.

«Η σημερινή θα είναι σίγουρα η τελευταία ενημέρωση Τύπου για εμένα για αρκετό καιρό», δήλωσε η Λιβιτ, μια από τις πλέον στενές συνεργάτιδες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Όπως βλέπετε, θα γεννήσω από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι θα είστε σε καλά χέρια με την ομάδα μου στον Λευκό Οίκο και ότι έχετε όλοι το προσωπικό τηλέφωνο του προέδρου», πρόσθεσε αστειευόμενη, με τα χέρια της να ακουμπούν στη φουσκωμένη κοιλιά της.

🇺🇸‼️ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Karoline Leavitt fala com a imprensa, provavelmente pela última vez antes do nascimento do seu segundo filho:



“Esta provavelmente será minha última coletiva de imprensa por um tempo.”



“Como vocês podem ver, estou quase pronta para ter um bebê a qualquer… pic.twitter.com/coeAHkwCl3 — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) April 24, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής ποιος θα την αντικαταστήσει προσωρινά. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενδέχεται να αναλαμβάνουν περιστασιακά την ενημέρωση του Τύπου. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το χρονικό διάστημα της απουσίας της, ενώ η Λέβιτ είναι ήδη μητέρα ενός αγοριού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Η 28χρονη Λέβιτ είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, είχε ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου, απαντώντας τακτικά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και υπερασπιζόμενη τις θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.