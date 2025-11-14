Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας ο Μπαπέ - Η κατάστασή του ενόψει Ολυμπιακού

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase Champions League ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα για τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έχει να διαχειριστεί, προστέθηκαν δύο από τους πιο σημαντικούς στο ρόστερ του Ισπανού. Ο λόγος για τους Μπαπέ και Καμαβινγκά.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, που ένιωσε έντονη ενόχληση στον δεξί αστράγαλο μετά το ματς της Γαλλίας με την Ουκρανία, εγκατέλειψε την αποστολή και ταξιδεύει ήδη για Μαδρίτη, όπου θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Η Γαλλική Ομοσπονδία έκανε λόγο για φλεγμονή που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το , αδιάφορο βαθμολογικά , παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν.

🚨⛔️ Kylian Mbappé leaves France camp and returns to Madrid due to inflammation in his right ankle. pic.twitter.com/BNa4oaYtfF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

Στο ίδιο μοτίβο και ο Έντουαρντο Καμαβινγκά, ο οποίος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις και κρίθηκε προτιμότερο να αποχωρήσει και εκείνος από την αποστολή των «μπλε». Ο μέσος της Ρεάλ, που αποτελεί βασικό γρανάζι στο κέντρο του Αλόνσο, θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας στο «Βαλδεμπέμπας» ώστε να κριθεί η κατάσταση του ενόψει της αναμέτρησης με την ελληνική ομάδα.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται για την ώρα να προκαλεί ανησυχία στους «μερένγκες», αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αμφότεροι υπολογίζονται κανονικά για τον παιχνίδι του ισπανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Έλτσε το οποίο προηγείται χρονικά της μάχης με τον Ολυμπιακό.