Αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Πάει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Νέο ισχυρό πλήγμα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της από το κόμμα. Με μια ανάρτηση-παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι «τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις», στρέφοντας το βλέμμα της προς τον νέο πολιτικό φορέα (ΕΛΑΣ) που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας

«Δεν διανοούμαι ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα»

Στη δήλωσή της, η κ. Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε ήδη προϊδεάσει για τις προθέσεις της, τονίζοντας ότι η προσπάθεια που έγινε υπό την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου ξεπεράστηκε πλέον από τις ίδιες τις πολιτικές εξελίξεις.

Η ίδια εξηγεί τους λόγους που την οδηγούν στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού:

«Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

«Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις»

Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας της στο κόμμα από το 2018, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επισημαίνει ότι πάντα προσπαθούσε να λειτουργεί θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά, ωστόσο υποστηρίζει ότι στην παρούσα φάση η εγχώρια Κεντροαριστερά υποφέρει από τον κατακερματισμό, την ώρα που η κοινωνία πλήττεται από τις κυβερνητικές πολιτικές.

«Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει, κλείνοντας τη δήλωσή της με κάλεσμα για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα φέρει την πολιτική και κοινωνική αλλαγή στον τόπο.

Η αποχώρηση της κ. Ξενογιαννακοπούλου αποτελεί ακόμα μία σημαντική απώλεια για την Κουμουνδούρου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη γεωγραφική και πολιτική αναδιάταξη στον χώρο της ελληνικής Αριστεράς.