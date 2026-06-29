Αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Πάει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά. Με μια μακροσκελή δήλωση, το κορυφαίο στέλεχος ανακοίνωσε την έξοδό της από την Κουμουνδούρου, επιλέγοντας να συστρατευθεί στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.
Νέο ισχυρό πλήγμα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της από το κόμμα. Με μια ανάρτηση-παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην υπουργός ξεκαθαρίζει ότι «τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις», στρέφοντας το βλέμμα της προς τον νέο πολιτικό φορέα (ΕΛΑΣ) που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας
«Δεν διανοούμαι ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα»
Στη δήλωσή της, η κ. Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε ήδη προϊδεάσει για τις προθέσεις της, τονίζοντας ότι η προσπάθεια που έγινε υπό την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου ξεπεράστηκε πλέον από τις ίδιες τις πολιτικές εξελίξεις.
Η ίδια εξηγεί τους λόγους που την οδηγούν στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού:
«Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.
«Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις»
Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας της στο κόμμα από το 2018, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επισημαίνει ότι πάντα προσπαθούσε να λειτουργεί θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά, ωστόσο υποστηρίζει ότι στην παρούσα φάση η εγχώρια Κεντροαριστερά υποφέρει από τον κατακερματισμό, την ώρα που η κοινωνία πλήττεται από τις κυβερνητικές πολιτικές.
«Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει, κλείνοντας τη δήλωσή της με κάλεσμα για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα φέρει την πολιτική και κοινωνική αλλαγή στον τόπο.
Η αποχώρηση της κ. Ξενογιαννακοπούλου αποτελεί ακόμα μία σημαντική απώλεια για την Κουμουνδούρου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη γεωγραφική και πολιτική αναδιάταξη στον χώρο της ελληνικής Αριστεράς.