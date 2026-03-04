Απόδημοι: «Πέρασε» οριακά η επιστολική - Από τις μεθεπόμενες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια

Ξεπέρασε, έστω και με μια ψήφο, τον πήχη των 200 «ναι» η διάταξη για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στην εθνική κάλπη για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η ρύθμιση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με τη θετική ψήφο 201 βουλευτών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ, καθώς ύστερα από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει «παρών», η διάταξη συγκέντρωνε οριακές πιθανότητες υπερψήφισης. Κατά της ρύθμισης τάχθηκαν 62 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσαν 33.

Όσον αφορά στην εξίσου κρίσιμη διάταξη της έναρξης ισχύος της ρύθμισης για την επιστολική ψήφο, εγκρίθηκε από 202 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 88, ενώ «παρών» δήλωσαν 6 βουλευτές.

Την ίδια στιγμή, η διάταξη για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων «πέρασε» με απλή πλειοψηφία 162 βουλευτών. Τη ρύθμιση καταψήφισαν 133 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσε 1 βουλευτής.

Υπέρ της επιστολικής ψήφου στους απόδημους ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, καθώς και σειρά ανεξαρτήτων βουλευτών. Ξεχωρίζει η θετική ψήφος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς (υπερψήφισε και την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων).



Συνολικώς, το πολυπόθητο «ναι» είπαν 13 ανεξάρτητοι βουλευτές, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος, Ραλλία Χρηστίδου, Θεοδώρα Τζάκρη, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Αθηνά Λινού, Μιχάλης Χουρδάκης, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μπουρχάν Μπαράν.

Εφόσον η ρύθμιση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες. Με νομοτεχνική βελτίωση του Θεόδωρου Λιβάνιου διευκρινίζεται μάλιστα πως η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων θα ισχύσει 18 μήνες μετά την επικείμενη προσφυγή στην εθνική κάλπη.