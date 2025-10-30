Αποφάσεις για τη λειψυδρία και στο βάθος αυξήσεις στα τιμολόγια

Μπορεί εμείς και κάτι άλλοι εκεί στη Βουλή να τσακωνόμαστε για διάφορα ζητήματα όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης και πόσες ώρες θα μιλάει η Ζωή στην Ολομέλεια, αλλά η χώρα- εκτός από τη δημογραφικό - έχει μπροστά της ένα ακόμα τεράστιο και άμεσο πρόβλημα, αυτό της λειψυδρίας.

Στις πολλές συσκέψεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο ΜΜ αποφασίστηκαν κάποια πρώτα μέτρα για τα οποία σας ενημέρωσα έγκαιρα αλλά παρουσιάστηκαν και πολλά ανησυχητικά δεδομένα με βάση όλα τα μοντέλα που έχουν αναλυθεί. Η χώρα το 2026 θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τα αποθέματά της και φυσικά το μεγαλύτερο ζήτημα θα το έχει η Αττική.

Οπότε άπαντες καταλαβαίνουμε πως η σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ στην οποία θα παραβρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε άλλο παρά επετειακή θα είναι αφού θα παρουσιαστεί το πλάνο καταρχάς για τα επείγοντα έργα που πρέπει να προχωρήσουν, για τις επενδύσεις που θα πρέπει να σχεδιαστούν και για το νέο ρόλο που θα έχουν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σε αυτή τη στρατηγική.

Και επειδή έργα χωρίς χρηματοδότηση δεν υπάρχουν καλό θα είναι όλοι μας να περιμένουμε αυξήσεις στα τιμολόγια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα. Και αναπροσαρμογή στα τιμολόγια του νερού σημαίνει αλυσιδωτές αυξήσεις σε μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.

Όπου φυσικά το νερό σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό που τρέχει από τη βρύση μας στο σπίτι αλλά και το εμφιαλωμένο, είναι σχεδόν «τσάμπα» με αποτέλεσμα όλοι μας να έχουμε μεγαλώσει με την εικόνα του ποτίσματος με το λάστιχο γιατί ούτως ή άλλως ο λογαριασμός «άντε να είναι το πολύ 30 ευρώ...».



