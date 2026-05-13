Απόφαση σταθμός για τη μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σημαντική δικαστική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες καταθέτες φέρνει η υπ’ αριθμόν 128/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγορεύει να συνεχιστεί η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης ύψους 0,80 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ και, μάλιστα, κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη χρέωση.

Η υπόθεση αφορά την πρακτική που είχε εφαρμόσει η Εθνική Τράπεζα το προηγούμενο διάστημα, ενημερώνοντας τους πελάτες της μέσω επιστολών ότι οι λογαριασμοί τους θα μετατρέπονταν σε λογαριασμούς «προνομίων», με πρόσβαση σε ορισμένες δωρεάν συναλλαγές. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία προβλεπόταν μηνιαία επιβάρυνση 0,80 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης χρησιμοποιούσε ή όχι τα λεγόμενα προνόμια.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνταν μέσα σε διάστημα δύο μηνών να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη μετατροπή, διαφορετικά η χρέωση ενεργοποιούνταν αυτόματα. Σε περιπτώσεις μάλιστα όπου κάποιος διατηρούσε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, η επιβάρυνση εφαρμοζόταν σε όλους.

Τι έκρινε το δικαστήριο

Σύμφωνα με την απόφαση, η ενημέρωση που παρείχε η τράπεζα κρίθηκε παραπλανητική, καθώς αρκετές από τις υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως «προνόμια» παρέχονταν ήδη δωρεάν στους πελάτες.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν:

οι πάγιες εντολές πληρωμών,

οι μεταφορές χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS Payments,

η φόρτιση προπληρωμένων καρτών,

καθώς και η έκδοση αντιγράφων λογαριασμού.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η αυτόματη επιβολή της χρέωσης χωρίς σαφή και διαφανή συναίνεση των καταναλωτών ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον παραπλανητικό χαρακτήρα της πρακτικής.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπονται τόσο από τον νόμο 4537/2018 όσο και από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Χρηματική ποινή και αντιλογισμός των χρεώσεων

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα να σταματήσει τη συγκεκριμένη χρέωση, ενώ επιβάλλει και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παράλληλα, η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστηρίζει ότι, μετά τη δικαστική κρίση περί παρανομίας της πρακτικής, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει σε αντιλογισμό των ποσών που έχουν ήδη χρεωθεί στους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει η οργάνωση, πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου πρωτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή.

«Στο μικροσκόπιο» και άλλες τράπεζες

Η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ευρύτερη τάση από τις τράπεζες να μετατρέπουν λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς πληρωμών, προωθώντας πακέτα υπηρεσιών με πρόσθετες χρεώσεις, ακόμη και σε πελάτες που δεν έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει, έχει ήδη καταθέσει αντίστοιχη αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, ενώ εξετάζει καταγγελίες και για τρίτο συστημικό τραπεζικό ίδρυμα που φέρεται να ακολούθησε παρόμοια πρακτική χωρίς επαρκή ενημέρωση των πελατών του.

Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να προχωρούν σε κυρώσεις, αντί - όπως αναφέρει χαρακτηριστικά - να λειτουργούν ως «παρατηρητές».

Η οργάνωση καλεί τέλος τους καταναλωτές που διαπίστωσαν τη χρέωση των 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς τους να ελέγξουν αν έχει πραγματοποιηθεί αντιλογισμός και να απευθυνθούν στην ΕΚΠΟΙΖΩ για περαιτέρω ενημέρωση.