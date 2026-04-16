Αποφάσισε η Λίβερπουλ για Τσιμίκα – Το πλάνο των «κόκκινων», τα δεδομένα και ο... Ολυμπιακός

Το όνομα του Κώστα Τσιμίκα επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση ενόψει καλοκαιριού, με το τοπίο γύρω από το μέλλον του να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού SportsBoom, ο διεθνής αριστερός μπακ έχει ήδη ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του, ενώ και από την πλευρά της Λίβερπουλ φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο.



Το ενδεχόμενο επιστροφής του στο Άνφιλντ είχε τεθεί ήδη από τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σεναρίου που περιλάμβανε πιθανές ανακατατάξεις στη θέση του αριστερού μπακ. Τελικά η υπόθεση αποχώρησης Ρόμπερτσον δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα ο Έλληνας άσος να παραμείνει στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Πλέον, όμως, τα δεδομένα επανεξετάζονται.



Οι «κόκκινοι» φέρεται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Τσιμίκα, ενημερώνοντάς τον πως υπολογίζεται κανονικά για την προετοιμασία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το πλάνο τον θέλει σε ρόλο δεύτερης επιλογής στο αριστερό άκρο της άμυνας ,λογικά πίσω από τον Κέρκεζ, κάτι που δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για τον ίδιο, καθώς έχει αποδεχθεί αντίστοιχη συνθήκη και στο παρελθόν.

EXCL: With Andy Robertson’s departure confirmed, Kostas Tsimikas, currently on loan at Roma, has already been informed he is part of Liverpool’s plans for next season.🇬🇷🔙



The club are not expected to prioritise a new left-back this summer.❌#LFChttps://t.co/IFlhIqg5Qm — Sportsboom (@Sportsboomcom) April 16, 2026

Την ίδια στιγμή, στο «κάδρο» παραμένει ο νταμπλούχος Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση και διατηρεί ανοιχτό δίαυλο για το μέλλον, χωρίς πάντως να προκύπτει άμεση εξέλιξη. Πιο πιθανό θεωρείται ένα σενάριο επιστροφής σε βάθος χρόνου, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες για επαναπατρισμό. Το καλοκαίρι αναμένεται καθοριστικό, με όλες τις πλευρές να έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται.