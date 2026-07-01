Απόφοιτος της Νομικής ο γιος της Φώφης Γεννηματά - Η υπερηφάνεια του πατέρα του Ανδρέα Τσούνη

Το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή πήρε ο Γιώργος Τσούνης, γιος της αξέχαστης Φώφης Γεννηματά. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης.

«Ένας κύκλος έκλεισε, τώρα ανοίγουν άλλοι. Συγχαρητήρια Γιώργο μου, εύχομαι να είσαι τυχερός στη ζωή σου και να μας κάνεις περήφανους. Πάντα επιτυχίες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Τσούνης έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον συγκινητικό επικήδειο λόγο που εκφώνησε στην κηδεία της μητέρας του, όταν, απευθυνόμενος σε εκείνη, είπε: «Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχαν όρια».



Λίγο αργότερα, σε τηλεοπτική εμφάνιση μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, είχε μιλήσει με συγκίνηση για την απώλειά της, εξομολογούμενος πως εκείνο που του λείπει περισσότερο είναι «η αγκαλιά της».