Αποφυλάκιση Σαρκοζί με επιτήρηση προτείνει ο εισαγγελέας - Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ζήτησε από δικαστήριο του Παρισιού να τον αποφυλακίσει εν αναμονή της έφεσης, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πενταετούς ποινής του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Αφού άκουσε τον Σαρκοζί, τον δικηγόρο του και τον εισαγγελέα, το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του το μεσημέρι της Δευτέρας (14:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Λίγο νωρίτερα, ο εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος ο Νικολά Σαρκοζί, αλλά να τεθεί υπό αυστηρή δικαστική εποπτεία με απαγόρευση επικοινωνίας με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ανέφερε ότι η ζωή στη φυλακή είναι «πολύ δύσκολη», ενώ επέμεινε ότι είναι αθώος. «Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα», τόνισε, όπως μετέδωσε το γαλλικό BFM TV. Πρόσθεσε ότι συνεχίζει τον αγώνα του «για να θριαμβεύσει η αλήθεια». Ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό της φυλακής που τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες τον χρόνο που πέρασε εκεί.



Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στις φυλακές Λα Σάντε στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. Ο 70χρονος πολιτικός, έγινε ο πρώτος πρώην Γάλλος αρχηγός κράτους στη σύγχρονη εποχή που οδηγήθηκε πίσω από τα κάγκελα μετά την καταδίκη του στις 25 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την ποινή που του είχε επιβληθεί (το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007) αλλά υπέβαλε αμέσως αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης.

Η νομοθεσία στη Γαλλία επιτρέπει στα δικαστήρια να εξετάσουν τα αιτήματα αποφυλάκισης εντός προθεσμίας 2 μηνών από την καταδίκη των κατηγορουμένων. Για τον Νικολά Σαρκοζί αυτό ορίστηκε μέσα στο πρώτο 20ήμερο. Εάν το εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά του, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος άμεσα- ίσως και σήμερα- ή το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα.

