Καστοριά: Αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και συνελήφθη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο

Μια έντονη λογομαχία που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στο Άργος Ορεστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού καυγά, η θεία απηύθυνε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανιψιά της. Μεταξύ άλλων, τη χαρακτήρισε ως «χοντρή».



Η ανιψιά μετέβη άμεσα στην αστυνομία, όπου υπέβαλε μήνυση εις βάρος της θείας της και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακή βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Μετά την ενημέρωση των δικαστικών Αρχών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση.



Με ρητή εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming).

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί με το περιστατικό να προκαλεί αίσθηση στην τοπική κοινωνία.