Αποκαλυπτικό: Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας για την ηλεκτρική διασύνδεση

Το φως της δημοσιότητας βλέπει σήμερα, αποκλειστικά από τον Φιλελεύθερο, το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Κατανόησης που υπεγράφη στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, για την πολυαναμενόμενη ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από τα αρμόδια υπουργικά συμβούλια Αθήνας και Λευκωσίας, αποτυπώνει με σαφήνεια τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα δύο κράτη, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και στην κατεύθυνση προώθησης του έργου μέσω επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών.

Η δέσμευση των €125 εκατ. και η απουσία ρητών προϋποθέσεων

Από το περιεχόμενο της συμφωνίας προκύπτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να καταβάλει συνολικά 125 εκατομμύρια ευρώ στον ΑΔΜΗΕ , σε πέντε ετήσιες δόσεις των 25 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2025–2029. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν τίθεται κανένας σαφής όρος για την εκταμίευση των χρημάτων, όπως π.χ. η ολοκλήρωση των απαραίτητων βυθομετρήσεων ή άλλα στάδια προόδου του έργου.

Η μόνη ουσιαστική προϋπόθεση που καταγράφεται είναι η έγκριση των δαπανών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία καλείται να διαπιστώνει εάν τα ποσά που ζητεί ο ΑΔΜΗΕ ανταποκρίνονται σε πραγματικά και δικαιολογημένα έξοδα.

Καμία ημερομηνία για τις πληρωμές – Χαλαρή ερμηνεία των δεσμεύσεων

Παρά τη δέσμευση για τις ετήσιες καταβολές, στο κείμενο δεν αναφέρεται καμία συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής. Με απλά λόγια, η Κύπρος καλείται να πληρώσει τα 25 εκατ. ευρώ για το 2025, αλλά το πότε ακριβώς θα το κάνει... μένει ανοιχτό.

Απόφαση ΡΑΕΚ: 82 εκατ. «δικαιολογημένα» – Το πράσινο φως για την πρώτη δόση

Στις 31 Ιουλίου 2025, η ΡΑΕΚ ενέκρινε συνολικά 82 εκατ. ευρώ ως ανακτήσιμες δαπάνες για τον ΑΔΜΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και των 25 εκατ. που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Η απόφαση άνοιξε τον δρόμο για την εκταμίευση, ωστόσο...

Ο Κεραυνός… έβαλε φρένο – Η παρέμβαση του Προέδρου

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι τα κονδύλια θα εκταμιευθούν μόνο εφόσον ο ΑΔΜΗΕ τηρήσει τις δεσμεύσεις του, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα χρονοδιαγράμματα και τις βυθομετρήσεις – στοιχεία που, πάντως, δεν αναφέρονται ρητά στη συμφωνία.



Η θέση του υπουργού έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη υπογράμμισε ότι η πρόοδος στο έργο συνδέεται άρρηκτα με την τήρηση των συμφωνημένων από την πλευρά του ελληνικού διαχειριστή.