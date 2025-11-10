Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του «μυστηριώδη» νεαρού που τριγυρνούσε έξω από το Λούβρο μετά την ληστεία

Η πρόσφατη κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο δεν άφησε πίσω της μόνο ανησυχία και ερωτήματα για το πώς οργανώθηκε ένα τόσο τολμηρό χτύπημα. Γρήγορα μια φωτογραφία από τον «τόπο του εγκλήματος» άρχισε να τραβά την προσοχή του κοινού: η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα που απαθανατίστηκε κοντά στον χώρο, ντυμένος σαν να είχε μόλις ξεπηδήσει από τη δεκαετία του 1940.

Η φωτογραφία του έγινε αμέσως viral, πυροδοτώντας θεωρίες και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο «μυστηριώδης» νεαρός με το αριστοκρατικό ντύσιμο, αποφάσισε να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, βάζοντας τέλος στη διαδικτυακή φρενίτιδα.

Στη viral φωτογραφία που τράβηξε ένας φωτογράφος του Associated Press στον «τόπο του εγκλήματος», απεικονίζονται τρεις αστυνομικοί με τις μπλε στολές τους που στέκονται δίπλα σε ένα ασημί αυτοκίνητο, αποκλείοντας την είσοδο του μουσείου, λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία. Στα δεξιά φαίνεται και ο «μυστηριώδης» άνδρας που φορά ένα καφέ καπέλο, ένα μαύρο παλτό, γιλέκο και κρατάει μια ομπρέλα.

Δείτε τη viral εμφάνιση:

Σύμφωνα με την DailyMail πρόκειται για τον 15χρονο Πέδρο Ελίας Γκαρζόν Ντελβό ο οποίος όπως αποκάλυψε στην πρώτη του δια ζώσης συνέντευξη, βρέθηκε τυχαία στον τόπο ενός εγκλήματος που συγκλόνισε το Παρίσι.

Συγκεκριμένα ο Πέδρο, η μητέρα του και ο παππούς του είχαν πάει για επίσκεψη στο Λούβρο. Όταν έφτασαν εκεί όμως το βρήκαν κλειστό. Μη γνωρίζοντας τι είχε γίνει, πήγαν να ρωτήσουν τους αστυνομικούς γιατί ήταν κλειστές οι πύλες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο φωτογράφος του AP Thibault Camus που κατέγραφε με τον φακό του τα μέτρα της αστυνομίας, τράβηξε και τον Πέδρο. «Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν ήξερα. Απλώς περνούσα από εκεί», είπε.

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία και το ιδιαίτερο στιλ

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος όταν συνειδητοποίησε ότι η φωτογραφία του είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα social media, η πρώτη του σκέψη δεν ήταν να βγει δημόσια και να πει ότι ήταν εκείνος. Αντιθέτως, ως φανατικός των ιστοριών του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, αποφάσισε να αφήσει το παγκόσμιο κοινό να... απολαύσει το σασπένς.

«Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ. Με αυτή τη φωτογραφία υπάρχει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το κάνεις να διαρκέσει», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας «στη φωτογραφία, είμαι περισσότερο ντυμένος περισσότερο σαν τη δεκαετία του 1940 και βρισκόμαστε στο 2025. Υπάρχει μια αντίθεση», δήλωσε ο νεαρός.

Τέσσερις μέρες μετά ένας γνωστός του τον ρώτησε αν είναι εκείνος σε μία φωτογραφία με πέντε εκατομμύρια προβολές, η μητέρα του τού είπε ότι ήταν στους New York Times, φίλοι και συγγενείς από άλλες χώρες επικοινώνησαν μαζί του στέλνοντάς του στιγμιότυπα οθόνης. «Μου έλεγαν, "Έχεις γίνει σταρ". Έμεινα έκπληκτος που μόνο με μία φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες», είπε ο έφηβος που έγινε διάσημος εν μία νυκτί χάρη στο ντύσιμό του.

Αν και η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα δεκάδων εκατομμυρίων δεν ήταν μια... στολή φτιαγμένη ειδικά για την επίσκεψη στο μουσείο. Ο Πέδρο άρχισε να ντύνεται έτσι πριν από περίπου έναν χρόνο, εμπνευσμένος από την ιστορία του 20ού αιώνα και τις ασπρόμαυρες εικόνες καλοντυμένων πολιτικών και μυθιστορηματικών ντετέκτιβ.



«Μου αρέσει να είμαι κομψός. Πηγαίνω στο σχολείο έτσι», είπε, εξήγησε ωστόσο ότι το φεντόρα είναι μόνο για τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις επισκέψεις σε μουσεία και για τις εκθέσεις όπου πηγαίνει με τη μητέρα του Φελισιτέ Γκαρζόν Ντελβό, η οποία μεγάλωσε σε ένα μουσείο-παλάτι του 18ου αιώνα, και είναι κόρη επιμελητή και καλλιτέχνη.