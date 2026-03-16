Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του μυστηριώδους Banksy - Ποιος είναι ο 51χρονος καλλιτέχνης

Το «Ποιος είναι ο Banksy» αποτελεί ένα ερώτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια πολύ κόσμο αφού ενώ τα έργα του διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου είναι πασίγνωστα, η ταυτότητά του παραμένει κρυφή... Μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με μια ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε το Reuters, ο προβληματισμός πίσω από τον street artist που έγινε γνωστός για τα έργα του με στένσιλ, τα οποία χαρακτηρίζονται από απλότητα αλλά και εκλεπτυσμένο καλλιτεχνικό ύφος φτάνει στο τέλος του αφού πρόκειται για τον 51χρονος Ρόμπιν Γκάνιγχαμ.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, ο διάσημος καλλιτέχνης το 2008 είχε αλλάξει τα στοιχεία του σε Ντέιβιντ Τζόουνς προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός. Για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι δημοσιογράφοι του Reuters εξέτασαν όσα είχε αποκαλύψει ο Banksy και άτομα από το στενό του περιβάλλον σχετικά με την ταυτότητά του. Πήραν συνεντεύξεις από δώδεκα άτομα και ειδικούς και συνέλεξαν αδημοσίευτα δικαστικά αρχεία και αστυνομικές αναφορές, στην προσπάθειά τους να αποκαλύψουν την αληθινή του ταυτότητα.

The artist is Robin Gunningham, 51, of Bristol - he was able to blend in by changing his name to "David Jones," which is one of the most popular men's names in the UK.

Ο επί χρόνια δικηγόρος του Banksy, Μαρκ Στίβενς, δήλωσε στο Reuters ότι ο πελάτης του «δεν δέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στην έρευνά σας είναι σωστές».

Χωρίς να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την ταυτότητα του Banksy, ο Στίβενς ζήτησε από το Reuters να μην δημοσιεύσει την έρευνα, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ιδιωτικότητα του καλλιτέχνη, θα επηρέαζε την τέχνη του και θα τον έθετε σε κίνδυνο. «Ο Banksy προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να λένε την αλήθεια στην εξουσία χωρίς φόβο αντιποίνων, λογοκρισίας ή διώξεων» τόνισε ο Στίβενς.

Στην έρευνά τους με τίτλο «Αναζητώντας τον Banksy», συγκέντρωσαν στοιχεία από το ταξίδι του καλλιτέχνη στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με ντόπιους. Αποκαλύφθηκε επίσης μια διαμάχη του με τον Τζαμαϊκανό φωτογράφο Πίτερ Ντιν Ρίκαρντ, ο οποίος φέρεται να δημοσίευσε εικόνες του προσώπου του Banksy.

Η έρευνα εξετάζει επίσης έγγραφα συλλήψεων στη Νέα Υόρκη από το 2000, συμπεριλαμβανομένης μιας χειρόγραφης, υπογεγραμμένης ομολογίας. Παράλληλα καταρρίπτεται και η φήμη που ήθελε τον frontman των Massive Attack να είναι στην πραγματικότητα ο καλλιτέχνης.