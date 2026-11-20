Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει για πρώτη φορά τη γνησιότητα έκθεσης-φωτιά, καθώς ο αριθμός των δημοσιοποιημένων φακέλων για τα αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα ξεπερνά πλέον τους 500.

Η Daily Mail έχει αποκλειστικά στην κατοχή της αδημοσίευτα βίντεο, σκίτσα και (κάποτε) απόρρητα αρχεία για τα UFO, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε σήμερα την τελευταία της σειρά κυβερνητικών αρχείων σχετικά με το φαινόμενο.

Το Υπουργείο Πολέμου έφερε στο φως περίπου 40 έγγραφα και τρία βίντεο την Παρασκευή (20/11). Στο πιο εντυπωσιακό κλιπ, που γυρίστηκε στη Μέση Ανατολή το 2020, ένα μικροσκοπικό αντικείμενο που λάμπει με λευκό φως στο υπέρυθρο φαίνεται να πετάει πάνω από την πλώρη ενός πολεμικού πλοίου.

Orta Doğu'da ABD uçak gemisinin üzerinden hızla geçen bir UFO görüntülendi. pic.twitter.com/6vf8GmhvRs — Conflict (@ConflictTR) November 20, 2026

Η δημοσίευση σηματοδοτεί επίσης την πρώτη επίσημη αναγνώριση της Δεκαμηνιαίας Έκθεσης, ενός φακέλου 538 σελίδων από την εταιρεία Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), η οποία μελέτησε τα UFO στο διαβόητο Skinwalker Ranch της Γιούτα .

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για μυστικές έρευνες γύρω από αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), μαρτυρίες στρατιωτικών για «ανθρωποειδείς φιγούρες» και σχέδια φύλαξης εξωγήινου υλικού έρχονται στο φως, μέσα από τη νέα δέσμη αποχαρακτηρισμένων εγγράφων της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Σκιώδης ανθρωποειδής φιγούρα» και μυστηριώδη φώτα

Ανάμεσα στα ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση ξεχωρίζει η μαρτυρία τριών στρατιωτικών, οι οποίοι περιέγραψαν μια τρομακτική συνάντηση. Ένας εξ αυτών ανέφερε πως είδε «μια σκιώδη ανθρωποειδή φιγούρα κοντά στο παλιό αγρόκτημα». Όταν ζητήθηκε από τους τρεις άνδρες να βαθμολογήσουν τον φόβο τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, έδωσαν όλοι αυθόρμητα τον βαθμό 7.

Την επόμενη ημέρα, οι στρατιωτικοί ανέβηκαν στο σημείο όπου είχαν παρατηρήσει ένα μυστηριώδες φως. Εκεί, ωστόσο, εντόπισαν ανθρώπινα ίχνη: «φρέσκα αποτσίγαρα από δύο διαφορετικές μάρκες –κάτι που υποδηλώνει την παρουσία πολλών ατόμων– καθώς και άδεια κουτιά ενεργειακών ποτών».

Βιολογικά δείγματα πιλότων και το «μπλόκο» στο Πεντάγωνο

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς ότι ανώνυμες επαφές είχαν πρόσβαση σε «εξαιρετικά αυστηρά φυλαγμένες πληροφορίες που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με φυσικά στοιχεία –τόσο υλικό όσο και βιολογικά δείγματα– από προηγμένα αεροδιαστημικά οχήματα και τους πιλότους τους».

Παράλληλα, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο γύρω από το πρόγραμμα BAASS (Bigelow Aerospace Advanced Space Studies), το οποίο πίεσε να ενταχθεί στην κατηγορία των «Προγραμμάτων Ειδικής Πρόσβασης» – το υψηλότερο επίπεδο μυστικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης – προκειμένου να εξασφαλίσει «βαθύτερη κάλυψη για την επιδίωξη πιο ευαίσθητων έργων». Τον Ιούνιο του 2009, ο τότε επικεφαλής της Γερουσίας, Χάρι Ριντ, υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Πεντάγωνο, το οποίο όμως απορρίφθηκε.

Το χαμένο «θησαυροφυλάκιο» και η έκκληση στο κοινό

Παρά τις αναφορές περί εξωγήινων ευρημάτων, η αμερικανική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει πως κατασκευάστηκε ποτέ κάποιο ειδικό «θησαυροφυλάκιο» φύλαξης, ούτε εντοπίστηκε φυσικό υλικό του είδους που αναζητούσε το BAASS. Αξιωματούχοι συνεχίζουν ακόμη και σήμερα την έρευνα για να διαπιστώσουν την τύχη του προγράμματος, το οποίο τερματίστηκε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

EXCLUSIVE: Never-before-seen UFO footage shows mystery object overtaking warship pic.twitter.com/yfnb3g6qoo — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2026

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με ανεξήγητα περιστατικά, καλώντας ουσιαστικά το ευρύ κοινό να μελετήσει υλικό που οι ίδιοι οι κυβερνητικοί αναλυτές δεν κατάφεραν να επιλύσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται ακόμη περισσότερες αποκαλύψεις, καθώς οι αρμόδιοι εξετάζουν δεκάδες εκατομμύρια κυβερνητικά έγγραφα, πολλά από τα οποία παραμένουν αρχειοθετημένα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.