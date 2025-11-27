Ελλάδα Σεξουαλική Παρενόχληση Ανήλικοι

Στοιχεία σοκ για τον 20χρονο που ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Οι κινήσεις του παιδιού που έβαλαν σε υποψίες τη μητέρα του, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό.

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση ασέλγειας που καταγγέλθηκε, εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών (2 και 4 ετών). Φερόμενοι ως δράστες ο 20χρονος θείος τους και ο 40χρονος σύντροφός του.

Ο θείος - αδελφός της μητέρας των παιδιών - κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο σύντροφός του αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αποτρόπαιες πράξεις φέρεται να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού τραπεζιού στο σπίτι. Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 4 ετών, έκανε συγκεκριμένες κινήσεις που προβλημάτισαν τη μητέρα, η οποία τον ρώτησε για να λάβει τη σοκαριστική απάντηση «αφού το έκανα χθες με τον θείο και τον φίλο του».

Η μητέρα αμέσως απευθύνθηκε στην Αστυνομία και η υπόθεση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Εκεί, παρουσία παιδοψυχολόγων, εξετάστηκαν και τα δύο παιδιά και ο 4χρονος φαίνεται πως αποκάλυψε με λεπτομέρειες τις πράξεις που είχαν γίνει τόσο εις βάρος του όσο και εις βάρος του αδελφού του.

Ο 20χρονος θείος ομολόγησε τις πράξεις και φέρεται να ισχυρίστηκε πως το έκανε για να ικανοποιήσει τον σύντροφό του, ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και κατηγορεί τον θείο.

