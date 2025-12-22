Mακελειό στο Σίδνεϊ: Τα βίντεο-μανιφέστο των τρομοκρατών και οι βόμβες που δεν εξερράγησαν

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης των τρομοκρατών που οδήγησαν στον θάνατο 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 40, θέτοντας στο στόχαστρο την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή (14/12), προχώρησαν οι Αρχές της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρομοκράτες είχαν δημιουργήσει ένα βίντεο-μανιφέστο εκδηλώνοντας την πρόθεσή τους να αιματοκυλίσουν την εβραϊκή εκδήλωση, ενώ στη διάρκεια της επίθεσης εκτόξευσαν πολλές επικίνδυνες βόμβες που δεν εξερράγησαν.

Δράστες του χτυπήματος ήταν ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ και ο πατέρας του, ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στη διάρκεια της τρομοκρατικές ενέργειας.

Το προετοίμαζαν για μήνες

Έγγραφο της αστυνομίας αναφέρει ότι τρεις βόμβες-σωλήνα αλλά και μια βόμβα καμουφλαρισμένη σε μπάλα τένις εκτοξεύτηκαν προς το πλήθος, προτού οι δύο δράστες αρχίζουν να πυροβολούν. Ευτυχώς οι βόμβες δεν πυροδοτήθηκαν, με την αστυνομία να υποστηρίζει ότι δεν ήταν «βιώσιμοι εκρηκτικοί μηχανισμοί».

Φωτό: Reuters

Επιπλέον οι Αρχές ισχυρίζονται ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι πατέρας και γιος «σχεδίαζαν σχολαστικά αυτήν την τρομοκρατική επίθεση για πολλούς μήνες». Αυτό φαίνεται να περιλάμβανε τη δημιουργία ενός βίντεο «εμπνευσμένου από το ISIS», αλλά και εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων όπλων και κατασκευή εκρηκτικών.

Οι δράστες φέρονται να πραγματοποίησαν «αναγωριστική» επίσκεψη στο Μπόνταϊ δύο ημέρες πριν από την επίθεση, επιθεωρώντας την πεζογέφυρα από την οποία άνοιξαν πυρ στο πλήθος που συμμετείχε στο εβραϊκό φεστιβάλ στις 14 Δεκεμβρίου.

Η «καταδίκη των σιωνιστών» και η θρησκευτική απαγγελία

Ένα βίντεο που βρέθηκε στο τηλέφωνο του 24χρονου, το οποίο τραβήχτηκε τον Οκτώβριο, δείχνει τον Ναβίντ Ακράμ και τον πατέρα του να κάθονται μπροστά σε μια εικόνα της σημαίας του ISIS, σύμφωνα με το έγγραφο της αυστραλιανής αστυνομίας.

Στο βίντεο, ο Ναβίντ εμφανίζεται με τέσσερα όπλα ενώ απαγγέλλει στα αραβικά ένα απόσπασμα από το Κοράνι, προτού αυτός και ο πατέρας του κάνουν στη συνέχεια στα αγγλικά αρκετές δηλώσεις σχετικά με το γιατί σχεδίαζαν να διαπράξουν την επίθεση στο Μπόνταϊ, κάνοντας λόγο για «καταδίκη των πράξεων των ‘σιωνιστών’».

Φωτό: Reuters

Σε άλλο βίντεο, πατέρας και γιος εμφανίζονται να εκπαιδεύονται στη χρήση των όπλων σε μια αγροτική περιοχή, που εικάζεται ότι βρίσκεται στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.

Οι δύο άνδρες -με καταγωγή από το Πακιστάν- κατηγορούνται ότι ενήργησαν σε κοινή εγκληματική επιχείρηση, με στόχο «να προκαλέσουν τον θάνατο ανθρώπων και να προωθήσουν έναν εξτρεμιστικό πολιτικό, θρησκευτικό και ιδεολογικό σκοπό, δηλαδή τον βίαιο εξτρεμισμό με θρησκευτικά κίνητρα που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος».

Ο Ναβίντ Ακράμ αντιμετωπίζει 15 κατηγορίες για φόνο και 40 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (22/12) ότι έφυγε από το νοσοκομείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και τώρα κρατείται σε φυλακή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Φωτό: Reuters

Αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε σε υποστήριξη από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία που θα προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», τόνισε ο Αλμπανέζι μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών χαρακτήρισε την επίθεση στην Μπόνταϊ «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του γιου κοντά στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφερε η αστυνομία μετά την επίθεση.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έχει πρωτεύουσα το Σίδνεϊ, παρουσίασε ήδη σήμερα τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», μετά τη χειρότερη σφαγή στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα 4. Πάντως προβλέπονται εξαιρέσεις, ιδίως για τους αγρότες της χώρας, που θα μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως και δέκα όπλα.