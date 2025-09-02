Αποκαλύψεις για τον ατζέντη του Μανέ: «Μπλεγμένος με τα εγκληματικά κυκλώματα της Σουηδίας»

Ο Αμπντουλί Μανέ ήρθε στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη (27/8) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό αλλά τελευταία στιγμή το «DEAL» χάλασε και ο 20χρονος μεσοεπιθετικός δεν εντάχθηκε εν τέλει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Ο Σουηδός εξτρέμ, ενοχλήθηκε από το γεγονός πως κυκλοφόρησε μια φήμη ότι κόπηκε στα ιατρικά λόγω τραυματισμού αλλά λίγες μέρες αργότερα ένα μέσο ενημέρωσης από τη Σουηδία «ETC» ο ατζέντης του παίκτη, Μασίρε Τζανταμά, είναι ο λόγος που ο Μανέ δεν μπορεί να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα.

BREAKING



Ny granskning i samarbete med Fotboll Sthlm.



När årets allsvenska sensationslag Mjällby sånär sålde Abdoulie Manneh till grekiska Olympiakos var Masireh Jadama en drivande part.https://t.co/M0LPfDiyzc — Andreas Gustavsson (@a_gustavsson) September 2, 2025

Συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο μάνατζερ του Σουηδού, εμπλέκεται στα μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα της χώρας και για τον λόγο αυτό όλες οι Σουηδικές ομάδες έχουν παγώσει τις διαπραγματεύσεις μαζί του ενώ το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως το όνομα του Τζανταμά, έχει μπλεχτεί στην υπόθεση «Ali Khan».

Η περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα από τα πιο διαβόητα οικογενειακά εγκληματικά δίκτυα με βάση το Γκέτενμποργκ της Σουηδίας, με την οικογένεια αυτή να έχει αποκτήσει μια κακή φήμη για την αδίστακτη συμπεριφορά της ενώ τα μέλη της συνδέονται και σε εγκλήματα όπως φόνοι και εκβιασμοί.

Σύμφωνα πάντα με το «ETC» ο Τζανταμά, παραμένει ενεργός στο χώρο του ποδοσφαίρου και προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να συμμετέχει στις μεταγραφές του ποδοσφαιριστή του.