Αποκάλυψη Axios: Η μυστική συνάντηση Χαμάς - απεσταλμένων Τραμπ που σφράγισε τη συμφωνία για τη Γάζα

Ο φόβος των ηγετών της Χαμάς ότι το Ισραήλ θα επανεκκινούσε τον πόλεμο μόλις απελευθερώνονταν οι όμηροι, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης. Μία κρίσιμη, όσο και δραματική συνάντηση μεταξύ των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και της ηγεσίας της Χαμάς την περασμένη Τετάρτη (08/10) ήταν αυτή που τελικά σφράγισε τη συμφωνία και οδήγησε στις ιστορικές στιγμές που ζει η Μέση Ανατολή.



Την αποκάλυψη κάνει ο ιστότοπος Axios, που επικαλείται τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Για να δώσουν τα χέρια οι δύο πλευρές, σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ χρειάστηκε να συναντήσουν τους ηγέτες της Χαμάς αυτοπροσώπως και να τους διαβεβαιώσουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, εφόσον η Χαμάς τηρούσε τη δική της πλευρά της συμφωνίας.

Πώς φτάσαμε στη συμφωνία



Μία μέρα νωρίτερα, την Τρίτη (07/10) ο Τραμπ -κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, πριν αναχωρήσουν για την Αίγυπτο- είχε δώσει την έγκριση στον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να συναντήσουν ηγέτες της Χαμάς, αν αυτό ήταν απαραίτητο για την επίτευξη συμφωνίας.

Μετά την άφιξή τους στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για το πράσινο φως του Τραμπ.

Το βράδυ της Τετάρτης (08/10) γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα, οι Καταριανοί μεσολαβητές επισκέφθηκαν τη βίλα του Γουίτκοφ στο Four Seasons και του είπαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε αδιέξοδο, ρωτώντας αν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ήταν έτοιμοι να συναντήσουν τη Χαμάς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Πιστεύουμε ότι αν τους συναντήσετε και δώσετε τα χέρια, θα υπάρξει συμφωνία», είπε ένας ανώτερος Καταριανός αξιωματούχος στον Γουίτκοφ.

Το παρασκήνιο

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μπήκαν σε μια άλλη βίλα στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ανώτεροι Καταριανοί αξιωματούχοι, και οι τέσσερις πιο υψηλόβαθμοι ηγέτες της Χαμάς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα της Χαμάς ηγείτο από τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, ο οποίος είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Σε μια συνάντηση διάρκειας περίπου 45 λεπτών, ο Γουίτκοφ είπε στους αξιωματούχους της Χαμάς ότι οι όμηροι ήταν πλέον «περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα» για εκείνους. Ήταν ώρα να προχωρήσουν στην πρώτη φάση της συμφωνίας και να «φέρουν ανθρώπους πίσω και από τις δύο πλευρές των συνόρων», σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο Αλ-Χάγια ρώτησε αν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μετέφεραν κάποιο μήνυμα από τον Τραμπ.



«Το μήνυμα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι θα τύχετε δίκαιης μεταχείρισης, στηρίζει και τα 20 σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου και θα φροντίσει να υλοποιηθούν όλα», απάντησε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με την πηγή.



Όταν τελείωσε η συνάντηση, οι ηγέτες της Χαμάς πήγαν σε ξεχωριστό δωμάτιο με τους μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ επέστρεψε με τους Τούρκους και Καταριανούς ομολόγους του.

«Βάσει της συνάντησης που μόλις είχαμε, έχουμε συμφωνία», είπε στον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

Η δεύτερη άμεση επαφή ΗΠΑ - Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση στο Σαρμ ελ-Σέιχ ήταν η δεύτερη σημαντική άμεση επαφή της διοίκησης Τραμπ με τη Χαμάς.

Τον Μάρτιο, ο Αμερικανός απεσταλμένος για ζητήματα ομήρων, Άνταμ Μπέλερ, είχε πραγματοποιήσει άνευ προηγουμένου συναντήσεις με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα, σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί ο Αμερικανός όμηρος Ένταν Αλεξάντερ και να επιστραφούν οι σοροί τεσσάρων άλλων Αμερικανών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς.

Η συμφωνία κατέρρευσε, εν μέρει λόγω της έντονης αντίθεσης της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία αρχικά δεν γνώριζε για τις άμεσες διαπραγματεύσεις.

Πώς πείστηκε η Χαμάς



Η προθυμία του Γουίτκοφ και του Κούσνερ να συναντηθούν με ηγέτες της Χαμάς, παρά τους πολιτικούς κινδύνους, έδειξε στη Χαμάς ότι οι ΗΠΑ ήταν σοβαρές όσον αφορά την επίτευξη και εφαρμογή της συμφωνίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Γι’ αυτό όταν οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ έδωσαν τον λόγο τους ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως, τους πίστεψαν».