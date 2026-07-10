Κόσμος S400 Τουρκία Κατάρ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αποκάλυψη CNN Türk: Η Τουρκία πουλά τους S400 σε χώρα του Κόλπου - Οι «υποψήφιοι» αγοραστές

Θέμα ωρών η ανακοίνωση πώλησης του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Νίκος Νανούρης
Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

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«Κλειδώνει» σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου η πώληση των S400 σε χώρα του Κόλπου, σύμφωνα με το CNN Türk. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ οι πιθανοί αγοραστές του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hurriyet, οι S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Η πώλησή θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 θα φτάσουν σε μια χώρα του Κόλπου. Χθες, οι τελικές λεπτομέρειες ήταν υπό επεξεργασία. Λέγεται ότι τα τελευταία εναπομείναντα ζητήματα είχαν επιλυθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ άλλοι δείχνουν το Κατάρ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει οτι με την απαλλαγή από τους S-400, η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις CAATSA, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας ρωσικούς πυραύλους.

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