Αποκάλυψη CNN Türk: Η Τουρκία πουλά τους S400 σε χώρα του Κόλπου - Οι «υποψήφιοι» αγοραστές

«Κλειδώνει» σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου η πώληση των S400 σε χώρα του Κόλπου, σύμφωνα με το CNN Türk. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ οι πιθανοί αγοραστές του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hurriyet, οι S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Η πώλησή θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 θα φτάσουν σε μια χώρα του Κόλπου. Χθες, οι τελικές λεπτομέρειες ήταν υπό επεξεργασία. Λέγεται ότι τα τελευταία εναπομείναντα ζητήματα είχαν επιλυθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ άλλοι δείχνουν το Κατάρ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει οτι με την απαλλαγή από τους S-400, η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις CAATSA, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας ρωσικούς πυραύλους.