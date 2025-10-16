Αποκάλυψη Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών»

Στην αποκάλυψη ότι στην Τουρκία εντοπίστηκε το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου. Παζάρι με τον Τραμπ με φόντο τα εξοπλιστικά βλέπει η αντιπολίτευση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ εντοπίστηκε το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στον κόσμο. Όπως δήλωσε, το κοίτασμα περιλαμβάνει περίπου 694 εκατομμύρια τόνους μεταλλευμάτων, εκ των οποίων 12,5 εκατομμύρια τόνοι αποτελούν οξείδια σπάνιων γαιών, που περιέχουν 10 από τα 17 κρίσιμα στοιχεία αυτής της κατηγορίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το κοίτασμα αποτελεί εθνικό πλεονέκτημα και δήλωσε πως «η περιοχή αυτή δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», επισημαίνοντας την πρόθεση της Άγκυρας να το αξιοποιήσει αποκλειστικά προς όφελος της τουρκικής οικονομίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να κατασκευάσει μονάδα επεξεργασίας σπάνιων γαιών κοντά στο σημείο της ανακάλυψης, ώστε να καλύψει την εσωτερική ζήτηση και να ενισχύσει την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τις προθέσεις του Τούρκου προέδρου . Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «αντάλλαξε» τα ορυχεία σπάνιων γαιών με πολιτικά ανταλλάγματα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

«Ας εμποδίσουμε τον Ερντογάν να δώσει το μέλλον αυτής της χώρας στον Τραμπ. Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια στις σπάνιες γαίες. Δεν μπορεί να πουλήσει τον εθνικό μας πλούτο για το προσωπικό του μέλλον. Δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Οζέλ.