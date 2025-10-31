Αποκάλυψη Financial Times: Γιατί ο Τραμπ ακύρωσε το τετ α τετ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα Παρασκευή (31/10) σε ένα δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Όλα αυτά την ώρα που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δείχνει να... ξαναφουντώνει μετά την απόφαση Τραμπ να δώσει εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Με εντολή Τραμπ ξεκινούν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ειδικότερα, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι απάντησε το Κρεμλίνο

Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων απάντησε άμεσα το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμές, αλλά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουάσιγκτον αν το κάνει πράξη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του ότι άλλες χώρες πραγματοποιούν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος πραγματοποιούσε δοκιμές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Ρωσία, είπε, δεν είχε λάβει καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με αλλαγή στη θέση της Ουάσιγκτον όσον αφορά τις πυρηνικές δοκιμές.

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο θεωρεί ότι οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν έναν νέο πυρηνικό αγώνα, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι ακριβώς».

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι οι δοκιμές της Ρωσίας με τον πύραυλο κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και με την πυρηνική υπερτορπίλη Poseidon στις 28 Οκτωβρίου δεν ήταν σε καμία περίπτωση δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αν κάποια χώρα δοκιμάσει πυρηνικό όπλο, τότε και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο. «Θέλω να υπενθυμίσω τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν, η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές: αν κάποιος απομακρυνθεί από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», δήλωσε ο Πεσκόφ.