Αποκάλυψη «βόμβα» για ΠΑΟΚ: «Έχει αιτηθεί άδεια για να μπει στη Euroleague»

Η οικονομική κρίση που διανύει η Μονακό έχει βάλει μεγάλες αμφιβολίες στο... κεφάλι των ιθυνόντων της EuroLeague. Όσον αφορά φυσικά την ομαλή παρουσία της στη διοργάνωση, που βάσει των εξελίξεων μοιάζει να είναι πολύ δύσκολη. Ήδη ο Βασίλης Σπανούλης έχει δεύτερες σκέψεις για την παραμονή του στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Αυτή η συνθήκη έχει φέρει στα... κεντρικά της EuroLeague, μια στοίβα με αιτήσεις για ένταξη ομάδων στη διοργάνωση. Με το πλάνο της επέκτασης ήδη να υπάρχει από τις 20, στις 24 ομάδες, όλες οι υποψηφιότητες ενισχύονται ακόμα περισσότερο.

Υπό το πρίσμα αυτό, υπάρχουν μερικές ομάδες που αποτελούν... φαβορί στα μάτια της EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπως επίσης και μια ομάδα από τη Ρώμη. Ένα πλάνο που συνδέεται και με το NBA και τα σχέδια των Αμερικανών στην Ευρώπη.

Καθώς και ακόμα ένας σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Dubai BC να είναι ήδη πολύ επιτυχημένη και τις σχέσεις ανάμεσα σε Άραβες και EuroLeague να βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό επίπεδο. Για αυτό το Άμπου Ντάμπι, παίζει δυνατά στο... τραπέζι.

Ένα πλάνο που συνδέεται και με το NBA Europe και τα σχέδια των Αμερικανών στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Ισραήλ θέλει από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο να... αλλάξει τις ισορροπίες και να μπει στην EuroLeague, ενώ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια παρόμοια κατάσταση, ωστόσο τα δικά του πλάνα αν μη τι άλλο είναι πιο μετριοπαθή από εκείνα της οικογένειας Άντελσον, ιδιοκτήτριας της Χάποελ.

Η Mundo Deportivo αναλύει:

«Οι φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ είναι κάπως πιο συγκρατημένες σε σχέση με της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Αυτός ο ιστορικός ελληνικός σύλλογος μπάσκετ έχει περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της ομάδας από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει δημιουργηθεί κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια συμμετοχής στη EuroLeague για την επόμενη σεζόν.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ήδη δραστήρια στην αγορά μεταγραφών προκειμένου να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα».

Στόχος όλων αυτών των επεκτάσεων αναφοράς, είναι το προϊόν της EuroLeague να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το στάτους του στην ευρωπαϊκή αγορά. Την ώρα όπου το ΝΒΑ Europe... πλησιάζει. Και παρά το γεγονός πως ναι μεν υπάρχει στο πολύ βάθος ένα ενδεχόμενο συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές, η EuroLeague είναι ένας αυτόνομος οργανισμός που πρέπει να κοιτάξει και τη δική του άνθηση περισσότερο από εκείνη των ανταγωνιστών του.