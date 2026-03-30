Αποκάλυψη για την τραγωδία στο Άστρος με τους δύο νεκρούς: Ο γερανός ακούμπησε σε καλώδια ρεύματος

Τραγωδία σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ο 57χρονος και ο 33χρονος μετέφεραν φθαρμένα ελαστικά στο χωριό Άγιος Ανδρέας το μεσημέρι του Σαββάτου (30/3), όταν ο γερανός του φορτηγού ακούμπησε καλώδια ηλεκτροδότησης, όπως φαίνεται και σε ντοκουμέντο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA. Οι δύο άνδρες υπέστησαν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

«Έγινε ένα ατύχημα. Το φορτηγό με τον γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” ακούμπησε στα καλώδια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Όπως πρόσθεσε, «ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας, έφτασαν δύο ασθενοφόρα, η ΕΛ.ΑΣ., η Πυροσβεστική και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, μπόρεσαν να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν τις σορούς».

Μια ακόμη μαρτυρία (στο ΑΠΕ-ΜΠΕ) για το σοκαριστικό περιστατικό, «δείχνει» την επαφή του γερανού με τα καλώδια ρεύματος, ως την αιτία της τραγωδίας:

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος, που έκοψε το νήμα της ζωής σε δύο άνδρες.