Αποκάλυψη για το Peugeot Polygon Concept

Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε την Polygon City, ένα αποκλειστικό νησί στο σύμπαν του Fortnite, σε λίγες μόνο ημέρες.

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος τον Σεπτέμβριο, η Peugeot συνεχίζει με τη δημοσίευση της πρώτης εξωτερικής εικόνας του νέου της concept car, που εκφράζει τη μελλοντική, «αιλουροειδή» σχεδιαστική της ταυτότητα και αποτυπώνει το όραμά της για το αύριο. Με πρωτοποριακή σχεδίαση εσωτερικού χώρου και το επαναστατικό σύστημα ελέγχου Hypersquare Steering Control με τεχνολογία Steer-by-Wire.

Γαλλικός σχεδιασμός που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της Peugeot

Ανακαλύψτε το ολοκαίνουργιο Peugeot Polygon Concept. σε όλο του το μεγαλείο, στην επίσημη παρουσίαση στο κανάλι της Peugeot στο YouTube, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.

Πριν από αυτή την ημερομηνία, η Γαλλική εταιρία σας προσκαλεί να εξερευνήσετε το Peugeot Polygon City, ένα νησί που δημιουργήθηκε από τη Gameloft, ηγέτη στην ανάπτυξη και έκδοση πολυπλατφορμικών παιχνιδιών, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδίασης της Peugeot.

Το μοναδικό αυτό νησί έχει τη μορφή του Hypersquare, του συστήματος διεύθυνσης της Peugeot με τεχνολογία Steer-by-wire, ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των οχημάτων Peugeot και του ίδιου του Polygon Concept. Μια διασκεδαστική, καθηλωτική και πρωτοποριακή εμπειρία ανοιχτή σε όλους, τους gamers.

Η Peugeot συνεχίζει να εξερευνά νέα κοινά και να ενισχύει την παρουσία της στο σύμπαν του gaming, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο να ανακαλύψετε σε προεπισκόπηση αυτό το εντυπωσιακό concept car. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο Peugeot Polygon City στο Fortnite, θα ανακοινωθούν σύντομα.