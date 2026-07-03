Αποκάλυψη Ντόκου: «Deepfake» ο Ουκρανός συνομιλητής μου, όχι οι δυο Ρώσοι φαρσέρ

Ο Θάνος Ντόκος μετά τον θόρυβο και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί χρησιμοποιώντας ευαίσθητες πληροφορίες με επίσημο συνομιλητή από την Ουκρανία που αρχικά αποδόθηκε στη δράση δυο γνωστών Ρώσων φαρσέρ, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι έπεσε θύμα deepfake.

Ντόκος: «Δεν ήταν φαρσέρ, ήταν deepfake»

Ο κ. Ντόκος αποκάλυψε ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε με ψηφιακή απομίμηση του προσώπου του Ουκρανού ομολόγου του, κατασκευασμένη με εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, της συνομιλίας είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων και επιστολόχαρτων αντίστοιχων με αυτά που χρησιμοποιούνται πραγματικά σε παρόμοιες επικοινωνίες, ενώ και το λεκτικό ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο. Σημείωσε επίσης ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του δεν είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω απλής αναζήτησης στο διαδίκτυο. Μάλιστα ο κ. Ντόκος μιλώντας στον κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ είπε χαρακτηριστικά:

«Έβλεπα τον Ουμέροφ όπως εσάς, ζωντανά...»

Ο κ. Ντόκος υποστήριξε πάντως πως στο τέλος της κατά τα άλλα, φυσιολογικής συζήτησης προβληματίστηκε από κάποιες ερωτήσεις που δεχόταν σχετικά με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και τη στάση της Ελληνικής κυβέρνησης. Μόλις η επικοινωνία, ολοκληρώθηκε απευθύνθηκε στην ΕΥΠ και στη συνέχεια κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του οπότε έγινε σαφές ότι δεν είχε γίνει η προηγούμενη, μεταξύ τους επικοινωνία.

Το βίντεο

Νωρίτερα, κυκλοφόρησε βίντεο συνομιλίας του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Στη συνομιλία, ο κ. Ντόκος αναφέρθηκε σε πρόωρες εκλογές, στο ενδεχόμενο νέου περιστατικού με ουκρανικό drone κοντά σε ελληνικά νησιά και στην αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Η υπόθεση αποδόθηκε αρχικά στους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Vovan και Lexus, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου και τον Αντώνη Σαμαρά να θέτει ανοιχτά το ερώτημα αν παραμένει στη θέση του.

Κυβερνητικές πηγές είχαν κάνει λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης με την επισήμανση ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας.