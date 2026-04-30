Αποκάλυψη NYT: Το σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν είναι κλειδωμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Κλειδωμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης εδώ και επτά χρόνια φαίνεται ότι παραμένει το σημείωμα που άφησε πίσω του ο Τζέφρι Έπσταϊν πριν αυτοκτονήσει το 2019 στο κελί του στις φυλακές του Μανχάταν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με πρώην συγκρατούμενό του, το σημείωμα βρέθηκε τον Ιούλιο του 2019, αφού ο Έπσταϊν εντοπίστηκε αναίσθητος στο κελί του, με μια λωρίδα υφάσματος τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του. Ο Έπσταϊν επέζησε εκείνου του περιστατικού, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το σημείωμα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και μαρτυρίες, σφραγίστηκε στη συνέχεια από ομοσπονδιακό δικαστή στο πλαίσιο ξεχωριστής ποινικής υπόθεσης του ίδιου του συγκρατούμενου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο στους ερευνητές που εξέταζαν τον θάνατο του Έπσταϊν.

Τι υποστηρίζει ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν

Την Πέμπτη, η εφημερίδα New York Times κατέθεσε αίτημα αποσφράγισης του εγγράφου, το οποίο, σύμφωνα με τον συγκρατούμενο Νίκολας Ταραγκλιόνε, ανέφερε ότι είχε «έρθει η ώρα να πω αντίο». Ο ίδιος είχε αναφερθεί στο σημείωμα σε podcast πέρυσι, ωστόσο το περιεχόμενό του δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα και τις έρευνες γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν. Από τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δώσει στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι New York Times δεν έχουν δει το σημείωμα και δεν το εντόπισαν στα αρχεία της υπόθεσης, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν το έχει στην κατοχή της.

Το σημείωμα, σύμφωνα με αναφορές, περιλαμβάνεται σε δικαστικό φάκελο που συνδέθηκε με άλλη υπόθεση και δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση για το πλήρες περιεχόμενό του ή τον τρόπο επιβεβαίωσής του.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για εμπορία ανηλίκων, είχε βρεθεί νεκρός σε κελί της Νέας Υόρκης, με τον θάνατό του να έχει χαρακτηριστεί αυτοκτονία.

Οι αρχές των φυλακών είχαν αποδώσει τον θάνατο σε απαγχονισμό, ενώ δίπλα στη σορό είχε βρεθεί αυτοσχέδιος βρόχος. Ωστόσο, σοβαρά κενά ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα είχαν τροφοδοτήσει επί χρόνια θεωρίες και αμφισβητήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με αρχεία της φυλακής, ο Επστάιν είχε αρχικά ισχυριστεί ότι είχε δεχθεί επίθεση από τον συγκρατούμενό του, ενώ αργότερα ανασκεύασε, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν προβλήματα μεταξύ τους.

Ο Νίκολας Ταραγκλιόνε, πρώην αστυνομικός, εκτίει τέσσερις ισόβιες ποινές για τέσσερις ανθρωποκτονίες και έχει καταδικαστεί το 2023. Ο ίδιος ασκεί έφεση και δηλώνει αθώος.