Αποκάλυψη Politico: Το μυστικό σχέδιο της Βενεζουέλας να αγοράσει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας, υπό τον τότε ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, είχε το 2020 δεσμεύσει κονδύλια για την αγορά συστήματος βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα εσωτερικά διοικητικά έγγραφα που ενέκριναν τη συναλλαγή.

Οι καταγγελίες για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας σχετικά με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν αμερικανικό έδαφος είχαν απασχολήσει έντονα κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Η Βενεζουέλα έκανε πίσω υπό την πίεση των ΗΠΑ και τελικά δεν παρέλαβε ποτέ τέτοια συστήματα από την Τεχεράνη, δήλωσε ο Έλιοτ Έιμπραμς, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, ένα εσωτερικό υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, όπως περιγράφθηκε αναλυτικά στο POLITICO από τα δύο αυτά άτομα, αποκαλύπτει ότι οι συνομιλίες για τη μεταφορά τέτοιων πυραύλων από το Ιράν στη Βενεζουέλα, τις οποίες πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις θεωρούσαν εν δυνάμει απειλή για την εθνική ασφάλεια, ήταν πιο εκτεταμένες και είχαν προχωρήσει περισσότερο απ' όσο ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Το υπόμνημα, το οποίο εξηγούσε τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνταν η συναλλαγή και είχε εγκριθεί από τον τότε υπουργό Άμυνας, αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη ότι η Βενεζουέλα έκανε βήματα για την απόκτηση βαλλιστικού συστήματος. Προσδιόριζε πώς η κυβέρνηση σχεδίαζε να διοχετεύσει χρήματα μέσω κρατικών εταιρειών για να ολοκληρώσει την αγορά. Επίσης, διευκρίνιζε ότι το σύστημα θα λειτουργούσε από πλατφόρμες εγκατεστημένες σε ναυτικά σκάφη της Βενεζουέλας.

Μια αγορά υψηλού κινδύνου

Δεν είναι σαφές αν το Καράκας θα προχωρούσε τελικά σε μια τέτοια αγορά, δεδομένου του υψηλού κινδύνου να προκαλέσει τις ΗΠΑ αλλά και της δυσκολίας εύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων σε μια οικονομία ήδη κατεστραμμένη.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «ενήμερη» για τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης εκείνη την περίοδο σχετικά με την απόκτηση βαλλιστικού συστήματος, ανέφερε ο Έιμπραμς. Ωστόσο, οι ΗΠΑ «διευκρίνισαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αποδεκτό» και οι προσπάθειες της Βενεζουέλας τελικά σταμάτησαν, πρόσθεσε. Ο ίδιος είπε πως δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο έγγραφο που περιέγραφε το σχέδιο αγοράς.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν αν η κυβέρνηση ήταν ενήμερη για το έγγραφο του Ιανουαρίου 2020.

Τον Αύγουστο του 2020, επτά μήνες μετά την ημερομηνία του υπομνήματος, ο Μαδούρο ανέφερε σε τηλεοπτική μετάδοση πως «δεν μας είχε περάσει από το μυαλό» να αγοράσουν πυραύλους από το Ιράν, αλλά ότι ήταν «μια καλή ιδέα».

Η Βενεζουέλα διατηρεί θερμές σχέσεις με το Ιράν επί δεκαετίες, λόγω της συνεργασίας τους στον ΟΠΕΚ. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές άρχισαν να προκαλούν ανησυχία την τελευταία 20ετία, όταν ο Χούγκο Τσάβες επιδίωξε να ενισχύσει τους δεσμούς με αντιπάλους των ΗΠΑ. Υπό τον Τσάβες και τον διάδοχό του Μαδούρο, οι δύο χώρες υπέγραψαν δεκάδες συμφωνίες και υπερασπίστηκαν η μία την άλλη απέναντι στην αμερικανική κριτική και τις κυρώσεις.

Συνδέεται με τη σύλληψη Μαδούρο τον Ιανουάριο;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε λάβει υπόψη την ιρανική επιρροή στη Βενεζουέλα όταν κατέλαβε και απομάκρυνε τον Μαδούρο τον Ιανουάριο. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έκτοτε επικαλούνται τη σχέση Βενεζουέλας–Ιράν για να δικαιολογήσουν το γιατί ο πρόεδρος διέταξε στρατιωτική δράση για την απομάκρυνση του Μαδούρο. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε τον Ιανουάριο ότι η σύλληψη του Μαδούρο θα σήμαινε πως η Βενεζουέλα δεν θα μπορούσε «να καλοπιάνει πλέον τη Χεζμπολάχ και το Ιράν στο δυτικό ημισφαίριο», ενώ ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Νταγκ Μπέργκαμ υποστήριξε τον Μάρτιο ότι η χώρα αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ λόγω των στρατιωτικών της δεσμών με το Ιράν.

Το Ιράν έχει προμηθεύσει στο παρελθόν τη Βενεζουέλα με οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων drones.

Το κατά πόσο η ιρανική επιρροή στη Βενεζουέλα συνιστά απειλή για τις ΗΠΑ δεν αποτελεί κοινή παραδοχή. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν πως, παρά τους σαφείς δεσμούς μεταξύ ιρανικών «πληρεξούσιων» όπως η Χεζμπολάχ και της Βενεζουέλας, οι ισχυρισμοί περί βαθιών στρατιωτικών δεσμών ίσως είναι υπερβολικοί, και ότι η Βενεζουέλα αντιλαμβανόταν ήδη πως δεν μπορεί να ξεπεράσει συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές» στα μάτια των ΗΠΑ.

«Σύντομος δρόμος για την "καταδίκη" του»

«Η ιδέα ότι η Βενεζουέλα αποτελεί προωθημένη βάση για ιρανικές επιθέσεις στο δυτικό ημισφαίριο έχει μεγαλύτερη απήχηση απ’ όση θα έπρεπε», είπε ο αναλυτής Τζεφ Ράμσεϊ από το Atlantic Council. «Δεν σημαίνει ότι δεν συνεργάζονται. Συνεργάζονται. Αλλά ακόμη και ο Μαδούρο γνώριζε ότι το υπερβολικό φλερτ με το Ιράν ήταν ο πιο σύντομος δρόμος για την “καταδίκη” του».

Υπήρχαν επίσης αμφιβολίες για το αν η Βενεζουέλα θα μπορούσε οικονομικά να προχωρήσει σε εξοπλιστικές αγορές, δεδομένου του πλήγματος που είχαν επιφέρει οι κυρώσεις στην οικονομία της. Αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, το Καράκας δυσκολευόταν ακόμη και να καλύψει βασικές ανάγκες, προκαλώντας μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθύμισε τη δήλωση του Ρούμπιο στη Γερουσία ότι η Βενεζουέλα αποτελούσε «για το Ιράν, το κύριο σημείο επιχειρήσεων στο δυτικό ημισφαίριο».

Μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν πλέον συγκεκριμένο βαθμό ελέγχου στη βενεζουελανική κυβέρνηση μέσω της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, κάτι που θεωρείται ότι καθιστά λιγότερο πιθανές τις στενές σχέσεις με το Ιράν.

Με το Ιράν να βρίσκεται πλέον σε πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είναι μάλλον απίθανο να διαθέτει όπλα για εξαγωγή, εάν το θέμα επανέλθει. Ωστόσο, κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη κίνδυνος συνέχισης των δεσμών ανάμεσα σε Βενεζουέλα και Ιράν.