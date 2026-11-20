Μια είδηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής 20/11, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 το «Πρωινό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γνωστός παρουσιαστής, ο Πέτρος Φιλιππίδης, βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι, καθώς φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση που θα ανέβει σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας.

Η πληροφορία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο της επιστροφής του ηθοποιού στη θεατρική σκηνή, έπειτα από την πολυσυζητημένη υπόθεσή του και τις εξελίξεις που σημάδεψαν την επαγγελματική του πορεία.Όπως προκύπτει από την αποκάλυψη, η πρόταση αφορά μια σημαντική θεατρική παραγωγή, με τις σχετικές συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι πολύ κοντά στο να αποδεχθεί μία από τις αρκετές προτάσεις που του έχουν γίνει. Του έχουν γίνει αρκετές προτάσεις. Η μία λοιπόν είναι μία πρόταση για ένα πολύ μεγάλο εμβληματικό κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά. Το σκέφτεται πολύ σοβαρά να δεχθεί μία από τις προτάσεις για κεντρικότατο θέατρο της Αθήνας».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής επανήλθε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα πάει να είναι πρωταγωνιστής σε ένα κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Δεν θα είναι guest, θα είναι πρωταγωνιστής, θα είναι σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Δεν έχει δεχτεί ακόμα. Μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά γιατί είναι πολύ δελεαστική για αυτόν η πρόταση.

Τώρα αν θα πάει ο κόσμος, αν δεν θα πάει είναι άλλο θέμα. Δεν τοποθετούμαι επ’ αυτού. Είναι δικαίωμά του να παίξει. Και αν πάει ο κόσμος είναι και δικαίωμα του κόσμου να πάει, να μην πάει. Αλλά μαθαίνω ότι πλέον είναι στην τελική ευθεία να δεχθεί μία από τις προτάσεις τις πολλές που έχει και να τον δούμε πρωταγωνιστή σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Μαθαίνω ότι το έργο αυτό δεν θα είναι μονόλογος. Είναι έργο που έχει κι άλλους πρωταγωνιστές και άλλους», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.