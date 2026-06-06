Αποκάλυψη των NYT: Κατασκοπεία από το Ισραήλ με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν

Σοβαρές αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα εγείρει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ έχουν εντείνει τις κατασκοπευτικές τους δραστηριότητες στις ΗΠΑ.



Στόχος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με το σχετικό δημοσίευμα, είναι η συλλογή πληροφοριών για τη στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν.



Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, η Σιν Μπετ και άλλες ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των αμερικανικών αρχών.



Μάλιστα κάνουν λόγο ακόμη και για τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης σε οχήματα της Μυστικής Υπηρεσίας και σε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.



Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, βασικός στόχος των ισραηλινών επιχειρήσεων ήταν να αποκαλυφθούν οι πραγματικές προθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν.



Αλλά και να διαπιστωθεί εάν η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στην πολιτική της ή ακόμη και στρατιωτικές επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη.

Τρία πρόσωπα στο στόχαστρο

Οι New York Times αναφέρουν ότι στο στόχαστρο των ισραηλινών υπηρεσιών βρέθηκαν τρία πρόσωπα με κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής.



Πρόκειται για τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετέχει στις επαφές με το Ιράν, τον υφυπουργό Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι και τον στενό συνεργάτη του Μάικλ ΝτιΜίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις αξιωματούχοι θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά για την κατανόηση των αμερικανικών σχεδιασμών στη Μέση Ανατολή.

Οι αδυναμίες ασφαλείας

Πρώην ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ορισμένες συνήθειες στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης καθιστούν ευκολότερη την παρακολούθησή τους από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.



Όπως ανέφερε, αρκετοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν προσωπικά κινητά τηλέφωνα για ευαίσθητες επικοινωνίες, ταξιδεύουν συχνά με ιδιωτικά αεροσκάφη και σε ορισμένες περιπτώσεις αποφεύγουν τη συνοδεία προσωπικού ασφαλείας ή διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ στο εξωτερικό.



Οι πρακτικές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούν κενά ασφαλείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Τι εξετάζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έκθεση αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τα περιστατικά που αποδίδονται στο Ισραήλ άρχισαν να αυξάνονται από τα τέλη του 2024 και συνεχίστηκαν μέσα στο 2025.



Μεταξύ των περιστατικών που αναφέρονται βρίσκεται μια φερόμενη προσπάθεια τοποθέτησης συσκευής παρακολούθησης σε όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ το 2025.



Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε συμβάν του 2021, όταν στελέχη ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών φέρονται να εντοπίστηκαν να επιχειρούν την εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA).



Αν και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν τα περιστατικά με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Κλίμα δυσπιστίας

Το δημοσίευμα περιγράφει επίσης ένα κλίμα αυξανόμενης καχυποψίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους New York Times, η δυσπιστία αυτή είναι πλέον εμφανής ακόμη και σε τομείς όπου οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κοινό κέντρο πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού στην Κιριάτ Γκατ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της εκεχειρίας στη Γάζα. Όπως αναφέρεται, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστοί χώροι εργασίας για Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ώστε κάθε πλευρά να μπορεί να συζητά ευαίσθητα ζητήματα χωρίς την παρουσία της άλλης.

Διαψεύσεις και από τις δύο πλευρές

Η ισραηλινή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Εκπρόσωπος της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν κατασκοπεύει τις ΗΠΑ και δεν αποτελεί αντικατασκοπευτική απειλή για τον στενότερο σύμμαχό του.



Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Λευκού Οίκου. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ψευδές», αμφισβητώντας την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνει.



Παρά τις διαψεύσεις, το δημοσίευμα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των μυστικών επιχειρήσεων μεταξύ συμμάχων και των ορίων που μπορεί να έχει η κατασκοπευτική δραστηριότητα ακόμη και μεταξύ χωρών που διατηρούν στενή στρατηγική συνεργασία.