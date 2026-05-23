Αποκάλυψη Βαρθολομαίου: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου

Στα εγκαίνια της έκθεσης για την ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο του νησιού, παρέστη και απηύθυνε μια συγκινητική ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Την έκθεση διοργάνωσε το Ίδρυμα Νήσων (Adalar Vakfi), με τη συνδρομή ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Πατριαρχείου. Στην τοποθέτησή του, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε εκτενώς στην πλούσια προσφορά του ιδρύματος, ενώ έβγαλε και την είδηση για την επόμενη ημέρα του ιστορικού ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας.

«Κράτησε στην αγκαλιά του τα ορφανά της ομογένειας»



Ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε την ομιλία του σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ανατρέχοντας στο παρελθόν και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όσους κράτησαν ζωντανό το Ορφανοτροφείο:

«Απόψε σε αυτό το ανοιξιάτικο βραδινό βρίσκομαι ανάμεσα στους Πριγκηπιανούς, στους νησιώτες, στους συμπολίτες μας, μαζί με τον αγαπητό αδελφό Άγιο Πριγκηπονήσων, τον κύριο Δήμαρχο και όλους εσάς τους εκλεκτούς παρόντας και μοιραζόμαστε ένα κοινό ενδιαφέρον, μια αγάπη, μια στοργή για αυτό το επιβλητικό κτίριο του Ορφανοτροφείου μας, που κράτησε μέσα στην αγκαλιά του τόσα ορφανά παιδιά της ομογένειας επί πολλές δεκαετίες.

Μακαρίζουμε την αείμνηστη Ελένη Ζαρίφη, η οποία το αγόρασε και το προσέφερε στην Εκκλησία για να γίνει ορφανοτροφείο. Θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη όλους τους διευθυντάς και τους δασκάλους που προστάτευσαν και μόρφωσαν τα παιδιά της ομογενείας στον λόφο του Χριστού».

Παράλληλα, ο Πατριάρχης μοιράστηκε προσωπικές του αναμνήσεις από τα μαθητικά του χρόνια στη Χάλκη: «Πολλές φορές Κυριακή απόγευμα, μετά τη λειτουργία και το φαγητό, ο επιμελητής της Σχολής μας έφερνε όλους μαζί τους μαθητάς της Χάλκης, ανεβαίναμε στο Ορφανοτροφείο, κάναμε παρέα με τα ορφανά παιδιά, παίζαμε μαζί τους μπάλα και έχω γλυκιές αναμνήσεις από εκείνα τα όμορφα χρόνια».

Γιατί επελέγη η λύση του ξενοδοχείου: «Θα γινόταν ένα με τη γη»



Περνώντας στο κρίσιμο ζήτημα της αξιοποίησης του χώρου, ο κ. Βαρθολομαίος εξήγησε με ειλικρίνεια τους λόγους που οδήγησαν το Πατριάρχειο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο στην απόφαση να μετατραπεί το κτίριο σε ένα προσοδοφόρο ξενοδοχείο, το οποίο παράλληλα θα αναβαθμίσει τα Πριγκηπόνησα.

«Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής απόψεως, όμως ήταν μία επιβεβλημένη απόφαση προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τα αρχικά σχέδια για τη δημιουργία δύο διεθνών κέντρων (διαθρησκειακού διαλόγου και οικολογικών μελετών) δεν κατέστησαν εφικτά λόγω έλλειψης των απαιτούμενων υψηλών κονδυλίων.

Ελληνοτουρκική συνεργασία με ισχυρό συμβολισμό



Το έργο της αποκατάστασης και της νέας λειτουργίας του κτιρίου έχει αναλάβει κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από μία τουρκική και μία ελληνική εταιρεία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε τη σημασία αυτής της σύμπραξης:

«Αυτό είναι πολύ συμβολικό, ότι το Ορφανοτροφείο τελικά γίνεται και ένα σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και με τις προσπάθειες πάλι του κυρίου Βίγκα και των συνεργατών του θα δούμε όλοι μαζί να αρχίζουν σύντομα οι εργασίες, αφού εκδοθούν προηγουμένως οι απαραίτητες άδειες».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο οικείος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ο Δήμαρχος των Νήσων κ. Ali Ercan Akpolat, ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παντελεήμων Βίγκας (ο οποίος έχει επωμιστεί εδώ και χρόνια το βάρος της υπόθεσης), καθώς και πλήθος επιστημόνων και κατοίκων της περιοχής.