Αποκαλυπτικά λόγια του Χάμιλτον για τις δυσκολίες που πέρασε στη καριέρα του

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τις δυσκολίες που πέρασε στην καριέρα του έδωσε ο Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός της Formula 1, βρίσκεται στην Ferrari από την περασμένη χρονιά και ψάχνει την άνοδο του στα στάνταρ του, όντας για πολλούς ένας εκ των κορυφαίων οδηγών στην ιστορία του αθλήματος.

Όπως ο ίδιος εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξη του, για να φτάσει στις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων χρειάστηκε να περάσει δυσκολίες, ερχόμενος αντιμέτωπος με ρατσισμό, αμφισβήτηση και προκλήσεις. Ο ίδιος θεωρεί πως μέσω όλων αυτών των δυσκολιών έφτασε στο σήμερα, αναφέροντας παράλληλα πως στην κορυφή πολλές φορές «νιώθεις μόνος».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο νούμερο 1 αθλητής της Formula:

«Θα έλεγα ότι οι στιγμές που με διαμόρφωσαν περισσότερο ήταν αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον γύρω μου.

Ξυλοδαρμοί, καβγάδες, bullying, προσβολές, όλα αυτά τα πράγματα. Άνθρωποι που μου έλεγαν να επιστρέψω από εκεί που ήρθα: όλα αυτά τα κράτησα μέσα μου για να τροφοδοτήσω τη δύναμή μου. Αυτά είναι που με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Είναι μια συσσώρευση πολλών μικρών τραυμάτων ή ουλών.

Η επιτυχία δεν είναι τόσο εξαιρετική όσο νομίζουν οι άνθρωποι. Στην κορυφή μπορεί να νιώθεις μόνος, ειδικά όταν είσαι ο πρώτος.

Αυτά ανέφερε ο Λουίς Χάμιλτον, που είναι ένας οδηγός που έχει κερδίσει 105 αγώνες και έχει κατακτήσει 7 παγκόσμιους τίτλους. Για πολλούς ο πιο πετυχημένος στο άθλημα. Θέλοντας να δείξει ό,τι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο οι χαρές και οι επιτυχίες, αλλά και τα «δύσκολα μονοπάτια» που πρέπει να περάσεις για να φτάσεις στη κορυφή.