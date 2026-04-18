Αποκαλυπτικές φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν - Καθόταν στα πόδια του Λιούις Χάμιλτον

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσιοποίησε στο Instagram «καυτές» φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο μουσικό φετιβάλ Coachella. Η διάσημη σταρ της τηλεόρασης ανάρτησε αποκαλυπτικά κλικ του φακού, στα οποία εμφανίζεται να κάθεται στα πόδια του συντρόφου της, Λιούις Χάμιλτον.

Instagram @kimkardashian

Η Καρντάσιαν δημοσίευσε στιγμιότυπα από το Coachella. Φορώντας ένα μαύρο μαντήλι, ένα φορμάκι που αποκάλυπτε το πλούσιο μπούστο της και ένα δερμάτινο παντελόνι ανέβασε τη... θερμοκρασία προκαλώντας πανικό στους ακολουθούς της.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μοιράστηκε μία τρυφερή στιγμή με τον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1. Το χέρι του Λιούις Χάμιλτον διακρίνεται γύρω από τη μέση της.

Σε άλλες εικόνες, παρουσιάζεται το εκθαμβωτικό look, που επέλεξε να φορέσει. Η Κιμ Καρντάσιαν συνόδευσε το μαύρο σύνολο από ασημένια κοσμήματα, καθώς και έναν μεγάλο σταυρό.

Επίσης, δημοσιοποίησε στιγμιότυπα από την προετοιμασία της πριν παρακολουθήσει τον Τζάστιν Μπίμπερ, αλλά και φωτογραφίες από την άφιξή της στο χώρο του φεστιβάλ.

Η δημοφιλής τηλεπερσόνα εθεάθη στο Coachella μαζί με τον σύντροφό της, Λιούς Χάμιλτον. Οι δυο τους εμφανίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Μπίμπερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, μαζί τους βρισκόταν η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν, Νορθ Γουέστ. Η Κιμ Καρντάσιαν είχε αποκτήσει τη Νορθ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον διάσημο ράπερ, Κάνιε Γουέστ.

