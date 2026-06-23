Αποκαλυπτική η βαλλιστική στα Βορίζια: «Πόλεμος» με 13 όπλα και 124 κάλυκες

Νέα στοιχεία για το αιματηρό μακελειό στα Βορίζια φέρνει στο φως η επίσημη έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτυπώνει το μέγεθος της ανταλλαγής πυρών και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με το Cretalive, η βαλλιστική έρευνα καταγράφει μια εικόνα που παραπέμπει σε πραγματικό πεδίο μάχης. Οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξέτασαν συνολικά 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία της περιοχής και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο επεισόδιο χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα.

Εκτός από τους κάλυκες, εξετάστηκαν ακόμη οκτώ βολίδες, πέντε θραύσματα, ένας πυρήνας βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι τα πυρά προήλθαν από πέντε πιστόλια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, τέσσερα πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο .38 Special, ένα πιστόλι .380 Auto, ένα όπλο διαμετρήματος 7.65 χιλιοστών και μία καραμπίνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τα τέσσερα Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίστηκαν συνολικά 76 κάλυκες του συγκεκριμένου τύπου όπλου, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ιχνών τους. Οι πραγματογνώμονες κατέληξαν ότι οι κάλυκες προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά όπλα, από τα οποία πυροδοτήθηκαν αντίστοιχα 16, 21, 27 και 12 φυσίγγια.

Αταυτοποίητη η βολίδα στον Φανούρη Καργάκη

Καθοριστικό θεωρείται το εύρημα που αφορά τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο από τα τέσσερα Καλάσνικοφ που ταυτοποιήθηκαν μέσω των καλύκων. Την ίδια στιγμή, στο αγροτικό όχημά του βρέθηκε θραύσμα άλλης βολίδας ίδιου διαμετρήματος, το οποίο επίσης προερχόταν από Καλάσνικοφ.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα ίχνη των δύο βολίδων δεν ταυτίζονται, γεγονός που σημαίνει ότι δεν εκτοξεύθηκαν από την ίδια κάννη. Με βάση αυτό το στοιχείο, η έκθεση ενισχύει το συμπέρασμα ότι εναντίον του 39χρονου χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά πολεμικά τυφέκια.

Παρότι η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαιώνει ότι η φονική βολίδα και το θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα, δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο από τα Καλάσνικοφ έριξε τη βολή που προκάλεσε τον θάνατό του.

Στα αξιοσημείωτα ευρήματα της βαλλιστικής περιλαμβάνεται και η σύνδεση ενός πιστολιού 9 χιλιοστών με παλαιότερες υποθέσεις. Όπως αναφέρει το Cretalive, ορισμένοι από τους κάλυκες που συλλέχθηκαν στα Βορίζια φαίνεται να έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί σε δύο προηγούμενα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι, δημιουργώντας έναν κοινό κρίκο ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε διάστημα περίπου πέντε ετών.