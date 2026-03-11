Αποκαλυπτική μαρτυρία Κρητικού που έχασε χιλιάδες ευρώ: «Έχω σπουδάσει οικονομικά κι όμως την… πάτησα»

Μια αποκαλυπτική μαρτυρία νεαρού κρητικού, ο οποίος ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, «φωτίζει» τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε και εξαπλώθηκε το πολυεπίπεδο δίκτυο της απάτης με τα κρυπτονομίσματα, που εξιχνίασαν τα στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Ο ίδιος εργάζεται στον τομέα του data analysis και έχει σπουδάσει οικονομικά. Κι όμως, όπως λέει, ακόμη και άνθρωποι με γνώσεις ή τεχνολογική εξοικείωση παρασύρθηκαν από το «καλοστημένο αφήγημα». «Δεν ήταν απλό το όλο σύστημα που είχε δομηθεί. Ήταν περίπλοκο και οργανωμένο. Υπήρχε ένα ολόκληρο στόρι πίσω για να σε πείσουν», περιγράφει στο Cretalive.gr.

