Η ήττα της Τουρκίας από την Ιταλία, το βράδυ της Πέμπτης (26/11), για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.

Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα μετά την αναμέτρηση ήταν ο προπονητής της Τουρκίας. Ο Αταμάν έδωσε το δικό του στίγμα στη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερωτήσεις στα αγγλικά, τα τουρκικά και τα ιταλικά. Η άνεσή του με την ιταλική γλώσσα έχει εξήγηση, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί για δύο σεζόν στη Σιένα.

Η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του, ωστόσο, αφορούσε την επόμενη ημέρα της EuroLeague. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στη Ρόμα και τη Νάπολι, υποστηρίζοντας πως οι δύο ιταλικοί σύλλογοι θα πάρουν μέρος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με το ενδεχόμενο ενίσχυσης της παρουσίας του ιταλικού μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης.

«Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας αποτελεί ένα καλό σημάδι για το ιταλικό μπάσκετ, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι δύο ομάδες από αυτή τη χώρα, η Ρόμα και η Νάπολι, θα αγωνίζονται στην EuroLeague την επόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.