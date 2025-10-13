Αποκαλυπτήρια αγάλματος-συμβόλου για τους μικρομεσαίους στο Πεδίο του Άρεως

Σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα , πολιτικών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους κόσμου, έγιναν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος αφιερωμένου στους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες.

Το άγαλμα, έργο της γλύπτριας Αγγέλικας Κοροβέση, δεσπόζει πλέον στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Μαυρομματαίων, μπροστά στο Πεδίο του Άρεως.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , εξήγησε ότι το άγαλμα απεικονίζει τον Προμηθέα – το διαχρονικό σύμβολο του Επιμελητηρίου. «Για εμάς, ο επαγγελματίας είναι ένας σύγχρονος Προμηθέας. Ένας Τιτάνας που συμβολίζει την αγάπη για τον άνθρωπο, την πίστη στη δύναμή του και την αδιάκοπη επιθυμία για πρόοδο», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αποτελεί φόρο τιμής σε όλους τους ανθρώπους της δημιουργίας και του αγώνα. Η ενέργεια αυτή, όπως είπε, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας του ΕΕΑ, μιας πορείας γεμάτης δράση, προσφορά και στήριξη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τασούλας: «Αναγνώριση της προσφοράς των μικρομεσαίων»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια.

«Η ανέγερση του αγάλματος του Προμηθέα αποτελεί μια ουσιαστική πράξη αναγνώρισης της προσφοράς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στον τόπο», σημείωσε ο κ. Τασούλας, υπογραμμίζοντας πως οι μικρομεσαίοι «υπήρξαν και παραμένουν σπορείς πολιτισμού, που κράτησαν ζωντανή την ταυτότητα της κοινότητας».

Ο κ. Τασούλας στάθηκε και στη σημασία των μικρών επιχειρήσεων μέσα σε ένα περιβάλλον κυριαρχίας των πολυεθνικών: «Οι μικρομεσαίοι δεν είναι απρόσωπες δομές – είναι κοινωνικοί κόμβοι. Στηρίζουν οικογένειες, δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης, μεταφράζουν την παράδοση σε σύγχρονη γλώσσα. Είναι οι στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του ΕΕΑ και τις 42 δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, επισημαίνοντας πως «η Πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό τους», προωθώντας τη διαφάνεια, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.

Τιμητική διάκριση και παρόντες στην εκδήλωση

Στο περιθώριο της τελετής, η Διοίκηση του ΕΕΑ απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μικρογραφία του αγάλματος ως ένδειξη τιμής.



Χαιρετισμό απηύθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Τάκης Θεοδωρικάκος , ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ς, καθώς και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού.



Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» βουλευτές όλων των κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιμελητηριακής κοινότητας, ανάμεσά τους οι Δημήτρης Καλογερόπουλος, Νίκος Παππάς, Ελένη Βατσινά, Σπύρος Μπιμπίλας, Θεοδώρα Τζάκρη, Κώστας Μπακογιάννης, και πολλοί άλλοι.



Ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, που πλαισίωσε μουσικά τη συγκινητική στιγμή των αποκαλυπτηρίων.