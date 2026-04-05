Ελλάδα Ελληνικό Αριστοτέλης Ωνάσης Γλυπτική

Αποκαλυπτήρια για τον ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό

Σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή ιστορική βαρύτητα παρουσιάστηκε ο ανδριάντας του εμβληματικού Αριστοτέλη Ωνάση.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς τιμής πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή (5/4) τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Πάρκο της Ολυμπιακής, στο Ελληνικό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή ιστορική βαρύτητα.

Η σημερινή τελετή αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής προς μία εμβληματική μορφή του σύγχρονου Ελληνισμού, τον Αριστοτέλη Ωνάση, του οποίου η πορεία, το όραμα και η διεθνής ακτινοβολία άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική, κοινωνική και ιστορική διαδρομή της Ελλάδας.

Την οργάνωση και την επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο ΠΟΛΚΕΟΑ, με πρωτεργάτη τον πρόεδρό του, κ. Βασίλη Τσατσαράγκο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο Κύπριος επιχειρηματίας κ. Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη διάσωση της κληρονομιάς του Αριστοτέλη Ωνάση.

Τον ανδριάντα φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης, προσδίδοντας με το έργο του υψηλή καλλιτεχνική αξία και διαχρονικότητα στην τιμητική αυτή αναφορά προς τον Αριστοτέλη Ωνάση.

