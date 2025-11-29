Αποκατάσταση στις επικοινωνίες ειδικά για 3 ζώδια σήμερα 29/11

Επιτέλους το επικοινωνιακό κλίμα αλλάζει, από σήμερα 29 Νοεμβρίου ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά (στο ζώδιο του Σκορπιού), σταδιακά λοιπόν ξεπερνάμε την στασιμότητα, την καθυστέρηση και την ασυμφωνία και οδηγούμαστε στο φινάλε της χρονιάς, συνειδητοποιημένοι και έτοιμοι για τελικές αποφάσεις και με την διάθεση της αποκατάστασης!

Παράλληλα, η Σελήνη από το ζώδιο των Ιχθύων σχηματίζει τρίγωνο με: τον Ερμή στον Σκορπιό, τον Δία στον Καρκίνο και τον Κρόνο στους Ιχθύες. Η αλληλουχία των όψεων δημιουργεί ένα ισχυρό υδάτινο τρίγωνο που ενισχύει τη διαίσθηση, τη συναισθηματική κατανόηση, την επικοινωνία και τις σταθερές, θετικές εξελίξεις. Ευνοούνται συζητήσεις με βάθος, λήψη αποφάσεων με συναισθηματική ωριμότητα, συμφωνίες και προσωπικές επαφές.

Ευνοημένα ζώδια της ημέρας είναι τα ζώδια εξακολουθούν να είναι τα ζώδια του Νερού – Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες – ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Καρκίνοι γεννημένοι 30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου

Σκορπιοί γεννημένοι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου

Ιχθύες γεννημένοι 1–5 Μαρτίου

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Μια πληροφορία αλλάζει το κλίμα και ξεμπλοκάρει σχέδια»

Κριέ μου, με τον Ερμή πλέον σε ορθή πορεία στον Σκορπιό, ανακτάς τον έλεγχο στα οικονομικά, στις συμφωνίες ή ακόμα και στα βαθύτερα προσωπικά θέματα που είχαν μπει σε παύση το τελευταίο διάστημα. Κάτι που περίμενες — μια απάντηση, μια διευκρίνιση ή μια οικονομική ενημέρωση — έρχεται από σήμερα και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Παράλληλα, το μεγάλο υδάτινο τρίγωνο με τη Σελήνη στους Ιχθύες σε βάζει σε έντονη διαισθητική λειτουργία: καταλαβαίνεις προθέσεις των άλλων, διαβάζεις καλύτερα τους ανθρώπους και αποφεύγεις παγίδες. Η ημέρα ευνοεί λύσεις, αποκαταστάσεις και εσωτερική ανακούφιση. Κάτι που σε φόρτιζε φεύγει από πάνω σου. Στις σχέσεις, μια συζήτηση ανοίγει τον δρόμο της κατανόησης και της αποκατάστασης. Στη δουλειά, μια πληροφορία λειτουργεί υπέρ σου και σε βοηθά να κάνεις την επόμενη κίνηση πιο μεθοδικά. Astro Tip: Δώσε σημασία σε αυτό που νιώθεις , σήμερα η διαίσθηση προηγείται της λογικής και σε προστατεύει από λάθη. Μην αγνοήσεις τα «ψιλά γράμματα» πίσω από μία συζήτηση.

Ταύρος – «Οι σχέσεις σου παίρνουν νέα, πιο καθαρή τροχιά»

Ταύρε μου, ο Ερμής σε ορθή φορά από σήμερα Σάββατο στο απέναντί σου ζώδιο του Σκορπιού ξεκαθαρίζει το τοπίο στις σχέσεις, τις συνεργασίες και τις σημαντικές προσωπικές επαφές. Αν υπήρχε παρεξήγηση, σήμερα εξομαλύνεται. Αν υπήρχε καθυστέρηση, σήμερα προχωρά. Το μεγάλο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου στηρίζει δυνατά κάθε μορφή συζήτησης και σε βοηθά να πάρεις συναισθηματικά ώριμες αποφάσεις. Ένα άτομο δείχνει έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό σου, ενώ μια συνεργασία μπορεί να πάρει οριστική μορφή. Στον έρωτα, η μέρα φέρνει βαθιές κουβέντες, κατανόηση και πιθανή επανασύνδεση για όσους είχαν απομακρυνθεί. Στην εργασία, μια συμφωνία αποκτά σταθερότητα και σε απαλλάσσει από άγχος. Είναι μια ημέρα όπου οι άνθρωποι «ξεδιπλώνουν» τις πραγματικές τους προθέσεις. Astro Tip: Μίλησε χωρίς φόβο. Η σημερινή ενέργεια προστατεύει την ειλικρίνεια και ευνοεί κάθε προσπάθεια για συμφιλίωση, επίλυση και δέσμευση.

Δίδυμοι – «Η δουλειά σου αποδίδει και κάτι σημαντικό μπαίνει σε τάξη»

Φίλε μου Δίδυμε, χαρούμενα τα νέα του Σαββάτου για το ζώδιο σου καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης σου σου ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και αυτό από μόνο του αλλάζει ενέργεια, ροή και ταχύτητα στην καθημερινότητά σου. Θέματα εργασίας, ρουτίνας, υποχρεώσεων και ευεξίας που είχαν καθυστερήσει μπαίνουν σε νέα τροχιά. Το υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου σε βοηθά να κάνεις μία συζήτηση στη δουλειά που σε ξεμπλοκάρει ή σου δίνει έναν πιο ξεκάθαρο ρόλο. Σήμερα αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σου ή λαμβάνεις μια πληροφορία που σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Ψυχολογικά νιώθεις ότι «στρώνει ο δρόμος» και βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου. Επίσης, μια λεπτομέρεια που αγνοούσες αποδεικνύεται σημαντική για την ολοκλήρωση μιας εργασιακής υπόθεσης. Astro Tip: Δώσε προσοχή σε ένα μήνυμα ή σε ένα σχόλιο από συνάδελφο, έχει ουσία και μπορεί να γίνει καθοριστικό για επαγγελματική σταθερότητα.

Καρκίνος – «Η μέρα σε ενισχύει συναισθηματικά και επαγγελματικά»

Καρκίνε μου, ο Ερμής σε ορθή πορεία στον Σκορπιό επαναφέρει την ομαλότητα στον τομέα της δημιουργίας, των παιδιών, των ερωτικών σου και των προσωπικών σου σχεδίων. Μια παρεξήγηση διορθώνεται, ενώ ένα δημιουργικό πλάνο ή μια προσωπική σου χαρά μπαίνει και πάλι μπροστά. Με το μεγάλο υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου, οι εξελίξεις είναι ευνοϊκές και σταθερές: ειδήσεις, αποφάσεις, συζητήσεις και επαφές έχουν προοπτική και διάρκεια. Ένα σημαντικό άτομο δείχνει στήριξη που σε συγκινεί βαθιά. Στην εργασία, μια θετική πληροφορία ή μια καθοδήγηση από άτομο κύρους σε βοηθά να κλείσεις έναν κύκλο αβεβαιότητας. Σήμερα νιώθεις ότι «ανοίγει φως» εκεί που υπήρχε θολούρα. Astro Tip: Αξιοποίησε το διάλογο. Μίλησε ανοιχτά για όσα θέλεις — σήμερα οι άνθρωποι γύρω σου είναι δεκτικοί και έτοιμοι να στηρίξουν.

Λέων – «Στο σπίτι και στην οικογένεια μπαίνει τάξη και λύση»

Λιοντάρι μου, ο Ερμής ορθόδρομος από σήμερα Σάββατο στον Σκορπιό ξεμπλοκάρει ένα οικογενειακό θέμα ή μια υπόθεση σπιτιού που σε πίεζε. Μια πληροφορία, ένα έγγραφο ή μια καθυστερημένη απάντηση έρχεται επιτέλους. Το υδάτινο τρίγωνο με τη Σελήνη στους Ιχθύες σου δίνει συναισθηματική ανάσα αλλά και σταθερές λύσεις σε οικονομικές ή πρακτικές υποχρεώσεις που συνδέονται με το σπίτι. Μπορεί να παρθεί σήμερα μια ώριμη απόφαση μέσα στην οικογένεια ή να γίνει μια συζήτηση που φέρνει συμφιλίωση και ηρεμία. Στα επαγγελματικά, ένα παρασκήνιο λειτουργεί τελικά υπέρ σου και καταλαβαίνεις ποιος πραγματικά στηρίζει την πορεία σου. Astro Tip:Μείνε ανοιχτός σε συζητήσεις που αφορούν το σπίτι και τις ρίζες σου. Σήμερα μπορεί να μπει ο θεμέλιος λίθος για μια πιο σταθερή περίοδο.

Παρθένος – «Η επικοινωνία απογειώνεται και κάτι ξεκαθαρίζει οριστικά»

Παρθένε μου, σήμερα Σάββατο με τον Ερμή ορθόδρομο στον Σκορπιό μπαίνεις σε φάση που ξεκαθαρίζει το κλίμα σε συζητήσεις, επαφές, συμφωνίες και μετακινήσεις. Αν είχε παγώσει μια σημαντική επικοινωνία ή αν περίμενες απάντηση, σήμερα έρχεται και βάζει τάξη στο πρόγραμμα σου. Το υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου ενισχύει τη διαισθητική σου κρίση και φέρνει πληροφορίες που λειτουργούν υπέρ σου. Ευνοούνται θέματα γραφής, εξετάσεων, διαπραγματεύσεων, αλλά και συμφιλίωση με κοντινά πρόσωπα. Είναι μια μέρα όπου βλέπεις την αλήθεια πίσω από λόγια, καταστάσεις και υποσχέσεις. Η καθαρότητα έρχεται και σου δίνει ψυχική ανάσα. Astro Tip: Μην υποτιμάς τις μικρές συζητήσεις. Σήμερα «μια κουβέντα» μπορεί να αλλάξει διαδρομή, συνεργασία ή απόφασή σου.

Ζυγός – «Οικονομική ανάσα και σταθερές λύσεις σε πρακτικά θέματα»

Ζυγέ μου, ο Ερμής σε ορθή πορεία στον Σκορπιό βάζει επιτέλους τάξη στα οικονομικά σου και σε πρακτικές υποθέσεις που είχαν καθυστερήσει το τελευταίο διάστημα. Σήμερα μπορεί να λάβεις χρήματα, ενημέρωση για μια οικονομική διευθέτηση ή να ξεκαθαρίσει μια υπόθεση σχετική με λογαριασμούς, έσοδα–έξοδα ή μία συμφωνία. Το μεγάλο υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου ενισχύει την ασφάλεια και την οργάνωση, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κάνεις ένα σταθερό βήμα μπροστά. Στις προσωπικές σου σχέσεις, κάποιος δείχνει έμπρακτη στήριξη , όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Η μέρα είναι ήρεμη, πρακτική, με ουσιαστική πρόοδο. Astro Tip: Αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσεις τα οικονομικά σου. Σήμερα η λογική και η διαίσθηση συνεργάζονται, δίνοντας εξαιρετικές λύσεις.

Σκορπιός – «Η φωνή σου ακούγεται ξεκάθαρα – και γίνεται σεβαστή»

Σκορπιέ μου, ο Ερμής από σήμερα επανέρχεται σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου και σου δίνει πίσω την καθαρότητα της σκέψης, τη δύναμη λόγου και την ικανότητα να επηρεάζεις τις εξελίξεις. Αν υπήρχαν καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή δυσκολίες στο να περάσεις ένα μήνυμα, από σήμερα όλα μπαίνουν σε σειρά. Το μεγάλο τρίγωνο με τη Σελήνη στους Ιχθύες, τον Δία στον Καρκίνο και τον Κρόνο στους Ιχθύες σε βοηθά να πάρεις μια ώριμη, σοβαρή απόφαση ή να ανακοινώσεις κάτι που είναι σημαντικό. Στα αισθηματικά , η ημέρα είναι εξαιρετική: μια κουβέντα μπορεί να φέρει δέσμευση ή μια σταθεροποιητική κίνηση από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά, κερδίζεις τις εντυπώσεις μέσα από την επικοινωνιακή ευελιξία σου! Astro Tip: Βάλε μπροστά τα σχέδια που είχαν καθυστερήσει το τελευταίο διάστημα! Η δύναμη του νου σε βοηθά να πάρεις έξυπνες αποφάσεις!

Τοξότης – «Η εσωτερική σου διαύγεια επιστρέφει – και μαζί της η ηρεμία»

Τοξότη μου, με τον Ερμή σε ορθή πορεία στον Σκορπιό, ανακουφίζεσαι ψυχολογικά από τις ταλαιπωρίες που είχες βιώσει από τις αρχές του Νοεμβρίου! Οι σκέψεις που σε μπέρδευαν ξεκαθαρίζουν, οι φόβοι υποχωρούν και βλέπεις με άλλο μάτι καταστάσεις που σε αποσυντόνιζαν. Το υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου σε βοηθά στην συναισθηματική σου αποκατάσταση: κάτι μέσα σου ξεκαθαρίζει ολοκληρωτικά! Μπορεί να λάβεις μια πληροφορία ή μια κουβέντα που σε βοηθά να εμπιστευτείς ξανά την πορεία σου. Σήμερα είναι ιδανική μέρα για εσωτερική εργασία, κλείσιμο φαύλων κύκλων και πρακτικές λύσεις σε παρασκηνιακά θέματα. Astro Tip: Μείνε λίγο μόνος, η μέρα σε ωφελεί περισσότερο όταν έχεις χώρο να ακούσεις το μέσα σου, εκεί βρίσκεται η απάντηση.

Αιγόκερως – «Οι συζητήσεις σου ανοίγουν δρόμους και αποκαθιστούν ισορροπίες»

Αιγόκερέ μου, ο Ερμής σε ορθή πορεία στον Σκορπιό ξεκαθαρίζει το τοπίο στις επαφές, στις συμφωνίες και στις συνεργασίες σου από σήμερα Σάββατο . Κάτι που είχε καθυστερήσει, μια απάντηση, ένα ραντεβού ή μια διαπραγμάτευση, σήμερα μπαίνει ξανά σε κίνηση. Το μεγάλο υδάτινο τρίγωνο Σελήνης–Ερμή–Δία–Κρόνου ενισχύει τις συζητήσεις, φέρνει υποστηρικτικά άτομα στο πλευρό σου και δημιουργεί ένα σταθερό περιβάλλον για αποφάσεις. Μια ιδέα που είχες αφήσει στην άκρη μπορεί τώρα να πάρει μορφή, ενώ μια συνεργασία που είχε «παγώσει» δείχνει ξανά προοπτική. Είναι μέρα όπου οι άνθρωποι σε ακούν, σε εμπιστεύονται και σου αναγνωρίζουν τον κόπο σου. Astro Tip: Αξιοποίησε κάθε επικοινωνιακό άνοιγμα. Μια συζήτηση σήμερα μπορεί να γίνει «κλειδί» για τους επόμενους μήνες.

Υδροχόος - «Σταθερότητα στα οικονομικά και ανακούφιση σε καθημερινές υποθέσεις»

Υδροχόε μου, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό και από σήμερα Σάββατο σταδιακά μπαίνουν σε τάξη τα επαγγελματικά σου και τα οικονομικά ζητήματα που είχαν καθυστερήσει. Μπορεί να έρθει μια θετική ενημέρωση για χρήματα, μια συμφωνία να πάρει επιτέλους την πορεία της ή να λυθεί ένα πρακτικό θέμα που σε είχε πιέσει ψυχολογικά. Το υδάτινο τρίγωνο της ημέρας με τη Σελήνη στους Ιχθύες ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και σε βοηθά να κάνεις σταθερές κινήσεις προς το συμφέρον σου. Η μέρα έχει ήρεμη αλλά παραγωγική ροή και σε βοηθά να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που σε αποδιοργάνωναν. Astro Tip: Μην παίρνεις παρορμητικές οικονομικές αποφάσεις. Η ενέργεια ευνοεί σταθερά βήματα και συνετές επιλογές , όχι ρίσκο.

Ιχθύες – «Η ενέργεια της ημέρας σε ανεβάζει – και σε βάζει σε νέα πορεία»

Ιχθύ μου, σήμερα Σάββατο η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου σχηματίζοντας τρίγωνο με Ερμή, Δία και Κρόνο και βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σήμερα γίνεσαι ο πρωταγωνιστής: οι συζητήσεις σε αφορούν, τα γεγονότα σε προωθούν και οι συγκυρίες σου ανοίγουν δρόμο. Με τον Ερμή σε ορθή πορεία στον Σκορπιό, ξεκαθαρίζουν υποθέσεις που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικά θέματα ή τη γενικότερη κατεύθυνση της ζωής σου. Η ημέρα μπορεί να φέρει μία πρόταση, μία ευκαιρία ή μία είδηση που ενεργοποιεί τα μελλοντικά σου σχέδια. Στον προσωπικό τομέα, μια συζήτηση φέρνει σταθερότητα και σου δίνει αίσθηση ασφάλειας. Astro Tip: Άκουσε πολύ καλά τι θα ειπωθεί σήμερα. Η μέρα είναι σημαντική για το ζώδιο σου, άδραξε τις ευκαιρίες χωρίς φόβο.