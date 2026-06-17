Αποκλεισμός της οργάνωσης «Το Μωβ» από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 2026

Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας προχώρησε στην απόφαση να μην συμπεριλάβει την οργάνωση «Το Μωβ» στη φετινή διοργάνωση του 2026. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης έντασης στους κόλπους του κινήματος, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη σχέση φεμινισμού και τρανς δικαιωμάτων.

Το σκεπτικό της απόφασης και οι επικρίσεις για τρανσφοβία

Σύμφωνα με πλευρές που στηρίζουν την απόφαση των διοργανωτών, ο αποκλεισμός κρίθηκε απαραίτητος λόγω της ρητορικής της οργάνωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από τρανς και κουήρ συλλογικότητες ως αποκλειστική και τρανσφοβική (TERF).

Η ένταση είχε ξεκινήσει από την περσινή διοργάνωση, όταν σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ μελών του «Μωβ» και τρανς ατόμων μετά από σχετική εκδήλωση. Οι επικριτές της οργάνωσης αναφέρουν ότι η μετέπειτα αρθρογραφία του «Μωβ», όπως το κείμενο «Γένους θηλυκού, ή παπάκι@;», στοχοποιούσε την τρανς κοινότητα, γεγονός που δεν μπορεί να είναι ανεκτό σε έναν χώρο που προασπίζεται τη συμπερίληψη.

Η απάντηση και η καταγγελία από «Το Μωβ»

Από την πλευρά της, η οργάνωση «Το Μωβ»εξέδωσε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό της ως μια «αντιδημοκρατική ενέργεια» που πλήττει την πολυφωνία εντός του κινήματος. Τα βασικά σημεία της διαμαρτυρίας τους περιλαμβάνουν:

Καταγγέλλουν ότι δεν τους δόθηκε καμία γραπτή εξήγηση για την απόφαση, παρά τη συμμετοχή τους στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Επισημαίνουν τη σταθερή παρουσία τους στο Φεστιβάλ από το 1996 και τη συμβολή τους στους αντιρατσιστικούς και γυναικείους αγώνες, ενώ υποστηρίζουν ότι διώκονται για τις απόψεις τους και ότι επιχειρείται η υποταγή των παραδοσιακών φεμινιστικών διεκδικήσεων σε δογματικές ιδεολογίες.