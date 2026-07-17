Αποκλείστηκαν από το Μουντιάλ, κατέκτησαν τα social media - Οι...influencers του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το ενδιαφέρον ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφεται στην Αργεντινή και την Ισπανία, οι οποίες θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στον τελικό του Μουντιάλ, όμως υπάρχουν και άλλοι «τυχεροί» παίκτες μέσα στην διοργάνωση.

Τι εννοούμε; Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είδαν τις καριέρες τους να μεταμορφώνονται, καθώς σύμφωνα με το Forbes δεκάδες εκατομμύρια νέοι ακόλουθοι εισέβαλαν στους λογαριασμούς τους στα social media, μετατρέποντάς τους σε influencers θα έλεγε κανείς.

Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί;

Ο Βοζίνια, ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, από 50.000 ακόλουθους στο Instagram ανέβηκε σε 1 εκατ. μέσα σε 24 ώρες μετά το 0-0 εναντίον της Ισπανίας και πλέον έχει ξεπεράσει τα 29,3 εκατ. followers. Σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι η εμφάνιση με τη χώρα του, το τρίτο μικρότερο έθνος σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα τον έκανε ένα viral.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ αν και ήδη γνωστός πριν το Μουντιάλ είχε περίπου 40 εκατ. ακόλουθους στο Instagram. Αλλά οι ξεχωριστές αναρτήσεις, συνεντεύξεις, τα κρίσιμα γκολ και η τρομερή πορεία της χώρας του, του «έφεραν» επιπλέον 24 εκατ. followers.

Παράλληλα, ο Νεοζηλανδός αμυντικός Τιμ Πέιν είχε λιγότερους από 5.000 ακόλουθους στο Instagram πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η «αποστολή» του influencer Βάλεν Σκαρσίνι να βρει τον «λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή» του θεσμού εκτόξευσε στα 5,6 εκατ. τους followers του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο αριθμός αυτός ξεπερνά ολόκληρο τον πληθυσμό της πατρίδας του-!

Μάλιστα, πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την κορυφαία ομάδα της Παραγουάης, Κλαμπ Ολίμπια.

Επίσης, ο Ελόι Ρουμ, τερματοφύλακας του Κουρασάο, εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα μετά από 15 αποκρούσεις που ισοφάρισε το ρεκόρ στο ματς κόντρα στον Ισημερινό και εκτινάχθηκε από 90.000 σε 1,1 εκατ. followers.

Ακολούθως, ο 17χρονος Χιλμπέρτο Μόρα από το Μεξικό θεωρούνταν ήδη το νέο διαμάντι της ομάδας και αριθμούσε περίπου 1 εκατ. ακόλουθους στο Instagram, αλλά οι εμφανίσεις του, τον έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο με 7,3 εκατ. ακόλουθους.

Τέλος, μια καμπάνια από το CazéTV και influencers των social media από τη Βραζιλία έκανε τους ακολούθους του αριστερού μπακ, Ντάγκλας Σάντος στο Instagram να «εκτοξευθούν» σχεδόν κατά 1.200%. Συγκεκριμένα, από περίπου 190.000 πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο πλέον αριθμεί 2,6 εκατ. followers.

Ακόμα και τα «βαριά χαρτιά» κέρδισαν το κοινό

Αστέρες όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ ανέβηκαν κατά 10 εκατ. followers, 6,5 εκατ. followers, 6 εκατ. followers, 5,8 εκατ. followers, και 4 εκατ. followers αντίστοιχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ρακούν που έγινε viral

Η ναναζήτηση της Google εκτοξεύτηκε πάνω από 5.000% για τον όρο «ταριχευμένο ρακούν» αφού ο Χάαλαντ εθεάθη να αποβιβάζεται από ένα αεροπλάνο στο Όσλο της Νορβηγίας με το «Whiskey Raccoon».

Αυτό από μόνο του αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο του virality καθώς ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι ξόδεψε 750 δολάρια για το το παράξενο αναμνηστικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο κρατάει ένα άδειο μπουκάλι τζιν και αυτόματα το προϊόν εξαντλήθηκε.

Φανταστείτε ότι το κατάστημα υπόσχεται ότι θα αυξήσει τα αποθέματά του για να ανταποκριθεί στις τεράστιες παραγγελίες.

Ο ρόλος των social media στον αθλητισμό

Οι χρήστες των social media αποτελούν σημαντικό δείκτη της εμπορικής αξίας ενός αθλητή. Οι εταιρείες επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους εκατομμύρια πιθανών πελατών στο διαδίκτυο, στους οποίους απευθύνονται μέσω των προφίλ διάσημων παικτών, που με τη σειρά τους πολλαπλασιάζουν τα έσοδά τους από χορηγίες, πωλήσεις merch και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες που μεταφράζονται σε κέρδη εκτός γηπέδου. Όταν ένα διάσημο πρόσωπο διαφημίσει ένα προϊόν, έστω και έμμεσα, οι ακόλουθοί του καταναλώνουν.