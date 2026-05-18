Αποκλειστικό FLASH: Κέρδισε τη μάχη για τη ζωή η 12χρονη Κατερίνα– Επέστρεψε νικήτρια από την Ιταλία

Η πύλη αφίξεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανοίγει. Η 12χρονη Κατερίνα επιστρέφει νικήτρια στη χώρα μας, μετά από τη δύσκολη μάχη που έδωσε για τη ζωή της με αντίπαλο την απλαστική αναιμία -μια σπάνια και πολύ σοβαρή αιματολογική νόσο- σε νοσοκομείο της Ιταλίας. Στο πλευρό της χαμογελά η μητέρα της, Εύη Πετρίδου κι ο πατέρας της, Ηλίας Γκρέκος, ο οποίος τελικά έγινε ο πολύτιμος δότης που χάρισε στο παιδί του, τη ζωή.

Είναι από εκείνες τις φορές που το ρεπορτάζ που κάνεις για ένα παιδί στην προκειμένη περίπτωση, που βρίσκεται σε ανάγκη, ολοκληρώνεται με τον πιο σπουδαίο επίλογο. Η Κατερίνα που πάλεψε για περίπου δύο χρόνια, πατώντας ένα pause στη ζωή της, τελικά τα κατάφερε και τώρα μπορεί να ξανακάνει όνειρα για το μέλλον. Μαζί και οι δικοί της άνθρωποι. Εκείνοι που περίμεναν με ανυπομονησία στο αεροδρόμιο για να τη σφίξουν στην αγκαλιά τους. Φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι που στάθηκαν στο πλευρό της και στο πλευρό της οικογένειας.

Η αγκαλιά όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι τεράστια και κλείνει μέσα της μια ολόκληρη χώρα που έγινε αλυσίδα όταν η μικρή μαθήτρια είχε ανάγκη. Γι’ αυτό και το ευχαριστώ της μητέρας με φωνή που σπάει και δάκρυα στα μάτια είναι, όπως λέει αποκλειστικά στον FLASH, πολύ μικρό για τη στήριξη που είχαν από αρμόδιους φορείς και απλούς πολίτες, σε όλη τη δύσκολη διαδρομή που έπρεπε να βαδίσουν…

Το ίδιο συγκινημένος είναι κι ο πατέρας της και τραγουδιστής, Ηλίας Γκρέκος. Ο άνθρωπος που χάρισε τελικά το χαμόγελο στα χείλη του παιδιού του, αφού ο μονόδρομος που έπρεπε ν’ ακολουθήσουν με το να γίνει εκείνος τελικά ο δότης μυελού των οστών για τη μικρή Κατερίνα, αποδείχθηκε σωτήριος. Ανάμεσα σε συμβατούς δότες που δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στο κάλεσμα, στην κόλαση και τον Γολγοθά που ζούσαν, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά από τη γειτονική Ιταλία όπου έδιναν την υπέρτατη μάχη, τελικά οδηγήθηκαν στην Ανάσταση…

Η στήριξη που χρειάζεται η οικογένεια για ανάγκες που έχουν προκύψει

Ο αγώνας ωστόσο για τη μικρή Κατερίνα που κέρδισε τον πόλεμο, συνεχίζεται. Μια σειρά αναγκών, μας λένε, έχει προκύψει μετά τη διετή απουσία της οικογένειας απ’ την Ελλάδα, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονται.

Οικονομικές δυσκολίες, εργασία, ανάγκες της καθημερινότητας. Αλλά και πιο ουσιαστικές, όπως η εκπαίδευση. Όλες όμως ιδιαίτερα σημαντικές. Ένα ημίδιπλο κρεβάτι με ένα στρώμα μαλακό για να μην πονάει, αφού οι πληγές στο σώμα του παιδιού είναι ακόμα νωπές. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο και κυρίως ένα σχολείο πιο μικρό, ικανό να συμπεριλάβει, να υποστηρίξει και να οδηγήσει τη μικρή Κατερίνα στο μέλλον, με χαμόγελο και αισιοδοξία…