Αποκλειστικό FLASH: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σπείρα διαρρηκτών που είχε ρημάξει τα Βόρεια Προάστια

Φόβος και τρόμος για τους κατοίκους των Βορείων Προαστίων έχει γίνει σπείρα διαρρηκτών, που «χτυπά» όχι μόνο τα ξημερώματα, αλλά και νωρίς το βράδυ, ακόμη και μεσημεριανές ώρες, σύμφωνα με καταγγελίες ατόμων που έχουν γίνει στόχος των δραστών. Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο FLASH, καταγράφεται η απόπειρα των κακοποιών να εισβάλλουν σε μονοκατοικία στο Καστρί, το περασμένο Σάββατο, μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την δράση τιμωρίας που ρημάζει σπίτια στα Βόρεια Προάστια. pic.twitter.com/FYnz1ojJSp — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Το modus operandi της σπείρας

Τα βίντεο που παρουσιάζει ο Flash.gr αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης των κακοποιών. Τα μέλη φτάνουν στη μονοκατοικία που έχουν βάλει στόχο, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους ώστε να μην είναι εμφανές τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες των σπιτιών. Αφού ορίσουν τους ρόλους μεταξύ τους, δρουν πολύ γρήγορα ώστε να καταφέρουν να εισβάλλουν στο σπίτι προτού επιστρέψει κάποιος ένοικος.

Μαζί τους φέρουν αιχμηρά αντικείμενα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για να σπάσουν πόρτες ή παράθυρα αλλά και κατά των ιδιοκτητών.

Τουλάχιστον ένα μέλος της σπείρας είναι ο τσιλιαδόρος, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο «σπίτι- στόχο» ώστε σε περίπτωση που δει περιπολικό ή τον ιδιοκτήτη να επιστρέφει στο σπίτι του, να προλάβει να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη για να απομακρυνθούν από την οικεία.

Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα άτομα επιχειρούν να εισβάλλουν με κάθε τρόπο στο σπίτι. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα ακόμα και με δυνατές κλωτσιές ενώ προκαλούν ζημιά στο κάτω μέρος της πόρτας για να την ανοίξουν.

Το σχέδιο της σπείρας για να διαπιστώσει αν στο σπίτι βρίσκεται κάποιος ένοικος

Αρχικά, οι δράστες χτυπούν το κουδούνι μια - δυο φορές ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα στο σπίτι. Σε περίπτωση που δεν λάβουν απάντηση, προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα μέσα σε λίγα λεπτά για να εισβάλλουν στον εσωτερικό χώρο και να αφαιρέσουν οτιδήποτε έχει αξία.

Ιδιοκτήτρια σπιτιού

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απευθυνθεί ακόμη και σε εταιρείες σεκιούριτι προκειμένου να προστατευτούν από τους διαρρήκτες που έχουν ξεχυθεί στις γειτονιές των βορείων προαστίων και έχουν βάλει στόχο τα σπίτια τους.

Ιδιοκτήτρια σπιτιού που έγινε στόχος της σπείρας, μιλάει στο Flash.gr και κάνει λόγο για ελλιπή αστυνόμευση στην περιοχή, ζητάντας παράλληλα να ληφθούν περισσότερα μέτρα και να αυστηροποιηθεί ο νόμος.

«Την ώρα που επιχείρησαν να εισβάλλουν στο σπίτι μου, ευτυχώς δεν ήταν κάποιο από τα παιδιά μέσα. Τι θα γινόταν αν ήμασταν στο σπίτι; Έβλεπα τα πάντα από την κάμερα του κινητού μου και με κυρίευσε φόβος. Νιώθουμε απροστάτευτοι από την πολιτεία και πρέπει να βρούμε μόνοι μας κάποιον τρόπο για να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε τοποθετήσει συναγερμό στα σπίτια μας αλλά δεν αρκεί. Έχουμε απευθυνθεί σε εταιρείες σεκιούριτι για να μας προστατεύσουν ενώ είναι ευθύνη της πολιτείας. Γνωρίζω τουλάχιστον 7 σπίτια που έχει χτυπήσει η σπείρα τον τελευταίο μήνα στα βόρεια προάστια. Έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές για το αλκοόλ, παρά για τους διαρρήκτες που εισβάλλουν στο σπίτι σου και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αν είσαι μέσα σε αυτό», λέει ιδιοκτήτρια σπιτιού.